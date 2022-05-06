حملات لرفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق بـ أسيوط

كلف اللواء عصام سعد محافظ أسيوط رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة ومختلف القطاعات الخدمية والمرافق العامة بتكثيف حملات المتابعة الميدانية خلال العطلات والإجازات الرسمية لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق لإعادة الانضباط إلى الشوارع وتسهيل السير بالشوارع وتسيير الحركة المرورية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين على حرم الطريق.

وشملت الحملة إلزام أصحاب المحلات التجارية بحدود محلاتهم نظراً لما تسببه من اختناقات مرورية بالإضافة إلى رفع تراكمات القمامة من الشوارع الرئيسية والأحياء والميادين العامة ونقاط التجميع والاهتمام بمنظومة النظافة العامة.



وأكد محافظ أسيوط، المتابعة المستمرة لرفع كافة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق ورفع كافة الأتربة والقمامة من الشوارع أولا بأول في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة تلبية مطالب واحتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية وتنفيذا رئيس مجلس الوزراء للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

وتنفيذا لتكليفات المحافظ أجرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري تحت إشراف محمد حسن رئيس مركز ومدينة البداري ونوابه حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق بالشوارع الرئيسية بالمركز وتطبيق الإجراءات القانونية حيال المخالفين من خلال تحرير محاضر بالواقعة.

كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساحل سليم بقيادة أسامه سحيم رئيس المركز من رفع وإزالة كافة الإشغالات والتعديات بشوارع المدينة التي تتسبب في اختناقات مرورية وذلك بإستخدام معدات الحي وبمشاركة نواب رئيس المركز ومسئولي الإشغالات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وضبط وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على حرم الطريق والتعامل بكل حزم مع المخالفين للقانون.

بينما نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية تحت إشراف هويدا شافعي لرئيس المركز حملة لرفع تراكمات الأتربة والقمامة بنفق الشيخ داوود الذي يربط بين جانبى السكة الحديد على مستوى قرى شرق السكة الحديد بالتعاون مع جميعة الفياض لتنمية المجتمع تفعيلا للمشاركة المجتمعية وذلك لتوفير ممر نظيف للمواطنين يسمح بالمرور نهارًا وليلًا وأشادت رئيسة المركز بمبادرة الشباب ووجهت لهم الشكر لاحساسهم بالمسئولية تجاه بلدهم داعية جميع شباب المركز ان يقتدوا ببهم ومدى انتمائهم ووطنيتهم وحبهم لهذا البلد.

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