بعد غياب سنتين.. رأس البر كاملة العدد في إجازة العيد

محافظة دمياط

بالرغم من تعرض محافظة دمياط لموجه من الطقس المتقلب ممثل في برودة في الطقس استمرت منذ اليوم الأول لعيد الفطر المبارك وحتى اليوم ، الا ان المصيف شهد اقبالا غير عادي من قبل زوار المصيف سواء من أبناء محافظة دمياط والمحافظات الاخري.

ولأول مرة منذ سنوات شهد المصيف اقبال الآلاف من المواطنين بشكل غير مسبوق وتحول المصيف الهاديء إلى مصيف مزدحم بشكل غير عادى من المواطنين.



مصيف رأس البر بمحافظة دمياط، أحد أهم المصايف لأبناء المحافظات المختلفة، لما يتميز به من الهدوء وهو أيضا مصيف العائلات ومقصد الراغبين في التنزه والمتعة خلال الإجازات والصيف، فمدينة رأس البر بمحافظة دمياط تقع في حضن نهر النيل والبحر المتوسط في أقصى شمال الدلتا حباها الله بموقع فريد, كما اكتسب هذا الموقع دلالة كونية ودينية من خلال تواجده على البرزخ الذي يفصل بين النيل والبحر المتوسط والذى ورد ذكره في سورة الرحمن في الآية الكريمة ( مرج البحرين يلتقيان ) وهو مشهد كونى لمعجزة إلهية حيث يلتقى النيل بالبحر المتوسط دون أن يبغى أحدهما على الآخر .

كانت ولا تزال رأس البر موضع إهتمام لجميع المحافظين الذين تولوا مسئولية المحافظة حيث أصبح المصيف من أهم المصايف السياحية الهامة بعد أن شهد في الآونة الأخيرة تطور هائلاً قفز به إلى قمة مصايف الجمهورية والتى توجت بمشروع التنسيق الحضارى والذى نقل المصيف نقله نوعيه من حيث التنظيم وإعادة التخطيط وإعادة صياغة منطقة اللسان وهى من أهم المعالم السياحية بالمصيف حيث شمل التطور مختلف المرافق والخدمات والمشروعات التي تحقق أقصى ما يمكن من وسائل الراحة والاستجمام لعشاقه الذين يفدون إليه كل عام من شتى مناطق الجمهورية للاستمتاع بالطبيعة الساحرة التي يزخر بها المصيف.

تنشر "صدى البلد" خريطه لزوار رأس البر لاستمتاع باشهر الاماكن السياحية للتنزه ومنها منطقة اللسان ومنطقة الجربى وشارع النيل و شاطئ خليج راس البر وفندق اللسان وشارع بورسعيد) ، هذا بجانب شاطئ رأس البر الممتد وضمه لعدد كبير من الكافيهات والممشى الخاص بالشاطيء.

كما يشتهر المصيف بصناعة الفطير الدمياطى الشهير بجميع أنواعه حيث يقبل علية المصطافون من جميع أنحاء الجمهورية هذا فضلا عن الحلويات الشهيرة التى تشتهر بها المحافظة مثل المشبك والبقلاوة والملبن والهريسة والبسبوسة وغيرها من الحلويات الدمياطية.

ومن جانبه صرح وليد الشهاوى، رئيس مجلس مدينة راس البر، أن المدينة شهدت أقبال من المصطافين والرواد على مدار أيام عيد الفطر المبارك لقضاء أجازة العيد ومازال الاقبال مستمر على المصيف، فعلى مدير العامين الماضية لم يشهد المصيف هذا الاقبال من قبل المواطنين، حيث تم تزويد الشاطئ ب ٥ خيم لتجميع الأطفال التائهين و ٤ خيم للإسعاف و ٣٣ برج إنقاذ موزعين بطول الشاطئ ، بالإضافة لتجهيز منطقة المعدات والمباني الإدارية وكافة خدمات الشاطئ وفريق ومعدات الإنقاذ .

وأوضح أن ذلك يأتي في إطار خطة لتوفير كافة الخدمات اللازمة للمصطافين ورواد المدينة خلال أجازة عيد الفطر المبارك.

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