التحالف العربي: تسليم 163 أسيرا حوثيا ضمن مبادرة السعودية الإنسانية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم /الجمعة/ أنه تم تسليم 163 أسيرا حوثيا، ضمن مبادرة السعودية الإنسانية.

وقال التحالف - في بيان مقتضب أوردته قناة السعودية الإخبارية - "إنه تم نقل 37 أسيرا برا وتسليمهم لاعتبارات إنسانية وقرب مناطق إقامتهم من الحدود".

وأضاف التحالف أن 108 من الأسرى نقلوا إلى عدن و9 إلى صنعاء و9 مقاتلين أجانب جار تسليمهم لسفارات دولهم.

وكان التحالف قد أعلن في وقت سابق من اليوم مغادرة طائرتين إلى عدن وصنعاء لتسليم الأسرى الحوثيين، ضمن مبادرة السعودية الإنسانية، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم على 3 مراحل على مدار اليوم.

يشار إلى أن التحالف أعلن في أبريل الماضي عن مبادرة إنسانية من المملكة العربية السعودية، وبالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لإطلاق سراح 163 أسيرا حوثيا شاركوا بالعمليات القتالية ضد السعودية.