أخبار الفن :الصور الأولى من زفاف محمد فراج وبسنت شوقي .. ماجدة خير الله: هاكرز وراء شائعة خطوبة مي عز الدين وأبو هشيمة

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احتفل اليوم الفنان محمد فراج والفنانة بسنت شوقي بحفل زفافهما وذلك بمنطقة سهل حشيش بحضور الأصدقاء والعائلة.

ووجه محمد فراج رسالة لبسنت شوقى عبر et بالعربى :"أنا ممكن أتكلّم عليكي وقت طويل أوي، بس طبعاً مش هينفع أقول كل اللى جوايا دلوقتي، أهم حاجة قبل إني بحبك، إني بشكرك على صبرك وعلى قلبك اللي طاوع مشاعرك وإنه اتغلب على عقلك عشان نكمل مع بعض".

يوافق اليوم الجمعة 6 مايو، ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي، التي ولدت في مثل هذا اليوم في طنطا عام 1931، ورحلت عن عالمنا مطلع هذا العام 2020، في 16 يناير.

حقيقة ديانة ماجدة الصباحي

قبل سنوات، أشيع أن الفنانة ماجدة الصباحي يهودية الديانة، على الرغم من أنها تنحدر من أسرة ذات أصول مسلمة، ونفى مستشارها الإعلامي في ذلك الوقت هذه المعلومة، مؤكدا أنها سكنت في شقة كانت مؤجرة في السابق للمركز الثقافي التابع للسفارة الإسرائيلية، وبمجرد انتقالها للعيش في هذه الشقة انتشرت هذه الشائعة، وعزز من انتشار تلك الشائعة أنها درست في مدرسة يهودية، كما أنها كانت تدرس اللغة العبرية.

ماجدة خير الله: هاكرز وراء شائعة خطوبة مي عز الدين وأبو هشيمة| خاص

كشفت الناقدة ماجدة خير الله حقيقة خطوبة الفنانة مي عز الدين من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

وقالت ماجدة خير الله في تصريح خاص لـ صدى البلد حول إعلانها خطوبة مي عز الدين من ابو هشيمة ؛" الاكونت الخاص بي تعرض للاختراق وتم سرقته بواسطة هاكر مساء أمس وهو من كتب ذلك الكلام ".

وكانت الناقدة ماجدة خير الله قد اثارت جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما أعلنت خطوبة رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة للفنانة مي عز الدين.

وكتبت “خير الله” على حسابها الرسمي":أحمد أبو هشيمة يخطب مي عز الدين ألف مبروك يا حبيبتى، اشترطى على الأقل ٥٠٠ مليون جنيه في سنتين، لتأمين مستقبلك يا روحى، ونصيحة لأى بنت اما تتجوزى، اتجوزي اللى بيشرب قهوه وعنده عروق ومعضل".

يستعد الفنان طارق صبري، لتصوير أولى مشاهده في أجدد أعماله الدرامية "الشادر"، الذي تقوم ببطولته النجمة ياسمين صبري.



ويجمع المسلسل لأول مرة بين طارق وياسمين صبري، التي تعود لعالم الدراما بعد غيابها عن السباق الرمضاني المنصرم، وأول ظهور لها على الشاشة بعد تصدرها تريندات مواقع التواصل الاجتماعي عقب انتشار خبر انفصالها عن زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

ويجسد طارق صبري شخصية طبيب ابن معلم كبير في شادر السمك، في حين تلعب ياسمين دور فتاة شعبية، ويعود صبري للبطولة الدرامية بعد لفته الأنظار العام الماضي خلال مشاركته في بطولة الموسم الثاني من مسلسل "الاختيار" بصحبة كريم عبد العزيز وأحمد مكي.

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الصور الأولى من حفل زفاف الفنان محمد فراج والفنانة بسنت شوقي بسهل حشيش.

وكانت قد نشرت الفنانة بسنت شوقي صور التحضيرات الأولى لها قبل انطلاق حفل زفافها على الفنان محمد فراج بعد ساعات قليلة في سهل حشيش .

وظهرت بسنت مرتدية فستانا أبيض وتضع الطمي تحت عينيها.

ويحتفل اليوم الفنان محمد فراج والفنانة بسنت شوقي بحفل زفافهما وذلك بمنطقة سهل حشيش بحضور الأصدقاء والعائلة.