خالد الصاوي: الخيانة لم تكن يوما في طباع أهالي سيناء

حل الفنان خالد الصاوي، الليلة، ضيفا على الإعلامية شافكي المنيري، ببرنامج "بيت للكل"، المُذاع عبر فضائية "الأولى، للحديث عن كواليس مشاركته في مسلسل الاختيار 3.

وقال الصاوي،:"عندما علم أنه سيجسد شخصية خيرت الشاطر في المسلسل شاهد لقاءات مطولة لخيرت الشاطر وصور شخصية لفهم المغزي من شخصيته.

وأشار إلي أن كان يعرف أن الجزء الثالث من المسلسل كان سيحدث "ضجة" خاصة مع كم الأبطال والكتابة الجيدة التي توفق بين الدرامي والتوثيقي.

وعن موقف القبائل في سيناء الفترة الماضية، أوضح أنه كان من الأشخاص الذين كان لديهم لبس في موقفهم، وحتى قبل المشهد عن قبائل سيناء، تيقن أن هؤلاء الناس لو كانوا يريدون بيع الوطن كانوا فعلوها من قبل.

وأكمل:" الناس دي لو عايزة تبيع وناويين على الخيانة كانوا خلصوها من بدري، وكنا هندخل في نوع تاني من المقاومة.