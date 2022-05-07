خالد الصاوي: أحيي القيادة السياسة على جهودها لتوصيل حقائق جماعة الإخوان للشعب

حل الفنان خالد الصاوي، الليلة، ضيفا على الإعلامية شافكي المنيري، ببرنامج "بيت للكل"، المُذاع عبر فضائية "الأولى، للحديث عن كواليس مشاركته في مسلسل الاختيار 3.

وقال الصاوي، خلال حواره بالبرنامج:""عايز أحيي القيادة السياسية علي جهودها العظيمة في اختيار الوسيلة والوسيط لتوصيل حقائق جماعة الإخوان للشعب المصري، ياجماعة لازم تبقوا فاهمين انتوا عايشين ازاي وكان ايه إلا بيتدبر وكنا هنروح فين وحاولت أكتر من محاولة".

وأشار إلي أن كان يعرف أن الجزء الثالث من المسلسل كان سيحدث "ضجة" خاصة مع كم الأبطال والكتابة الجيدة التي توفق بين الدرامي والتوثيقي.

