أحمد شديد قناوي يثير أزمة بين معين الشعباني والنادي المصري

أبدى التونسي معين الشعبانى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالنادى المصري إندهاشه من قرار مجلس إدارة النادى البورسعيدي برئاسة سمير حلبية بفسخ التعاقد مع الظهير الأيسر أحمد شديد قناوى.

وتلقى فريق الكرة الأول بالنادي المصري هزيمة أمام الإسماعيلى بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التي جمعت بينهما فى إطار منافسات الجولة الـ 14المؤجلة بالدورى العام.

قال معين الشعباني عبر قناة أون تايم سبورت : مؤخرا فسخ النادى البورسعيدى تعاقده مع أحمد شديد قناوى سواء برغبة النادى أو رغبة اللاعب لا يهم ما يهمنى أننى طلبت من الأساس التعاقد مع ظهير أيسر بجانب قناوى ولم أحصل عليه والآن رحل شديد وتعرض العيونى للطرد اليوم ولا نجد ظهير أيسر فى الفريق.

حقق فريق الاسماعيلي تحت قيادة حمزة الجمل فى أول ظهور له الفوز على نظيره المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

الإسماعيلي واجه المصري، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر المؤجلة من عمر مواجهات مسابقة الدوري، على ملعب الجيش ببرج العرب وإفتتح النادي المصري التسجيل عن طريق إسلام المزيان في الدقيقة 38، بعدما تلقى تمريره داخل منطقة الجزاء، ليضعها في مرمي الدراويش.

ومن ركلة جزاء في الدقيقة 45+1، استطاع باهر المحمدي مدافع الإسماعيلي تسجيل هدف التعادل، ثم جاء أحمد مدبولي وأضاف الهدف الثاني للدراويش في الدقيقة 51، من تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء.

وتعادل فريق المصري في الدقيقة 66 من رأسية لـ عمرو مرعي، وبعدها بدقيقة واحدة استطاع محمد الشامي مهاجم الإسماعيلي إحراز هدف الفوز للدراويش بوضع الكرة برأسه أعلى حارس المصري من داخل منطقة الجزاء.

وشهدت المباراة حالة طرد لـ هيثم العيوني لاعب المصري، بعد حصوله علي بطاقتين صفراوتين خلال مجريات اللقاء، وذلك في الدقيقة80.

وبهذا، يحقق الإسماعيلي فوزه الثالث في بطولة الدوري المصري، والأول تحت قيادة الجهاز الفني الجديد بقيادة حمزة الجمل ليحتل المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة فيما يتواجد فريق المصري في المركز الحادي عشر بترتيب الدوري برصيد 19 نقطة.