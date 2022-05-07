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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين المنيا يحرر 101 مخالفة خلال حملات رقابية بجميع المراكز

مخالفات تموينية
مخالفات تموينية

حررت مديرية التموين بالمنيا، 101 مخالفة تموينية متنوعة خلال الحملات الرقابية والتفتيشية بالمرور على المخابز البلدية والأسواق، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة المتابعة الميدانية للحالة العامة بالمخابز البلدية والأسواق، وتطبيق أحكام القانون حيال المخالفين، لتحقيق عملية الانضباط .

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من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، أن المخالفات تنوعت بين (خبز ناقص الوزن – خبز غير مطابق للمواصفات –  قضايا اخري متنوعة)، بالإضافة لمتابعة الأسواق ورصد المخالفات بين (عدم وجود شهادات صحية – عدم الإعلان عن الأسعار –  منتجات مجهولة المصدر).

المنيا حملات رقابية مديرية التموين مخالفة تموينية المخابز البلدية شهادات صحية خبز ناقص الوزن

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