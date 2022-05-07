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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استمرار ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في أنحاء العالم

فيروس كورونا
فيروس كورونا

 واصلت دول العالم، اليوم السبت، تسجيل ارتفاع في عدد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا.
وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة، ففي تايوان، سجلت السلطات الصحية 46 ألفا و536 إصابة، 11 حالة وفاة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 314 ألفا و983 مصابا والوفيات إلى 907 حالات.
وفي أستراليا، تم تسجيل 44 ألفا و953 إصابة، 41 حالة وفاة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 6 ملايين و213 ألفا و812 مصابا والوفيات إلى 7495 حالة.


وفي تايلاند، أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 8 آلاف و450 إصابة جديدة و62 حالة وفاة؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى 4 ملايين و316 ألفا و769 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 29 ألفا و34 حالة.


وفي نيوزيلندا، سجلت السلطات الصحية 6 آلاف و838 إصابة جديدة و11 حالة وفاة؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى 984 ألفا و218 إصابة وترتفع حصيلة الوفيات إلى 808 حالات.
وفي روسيا، أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا تسجيل 5 آلاف و500 إصابة جديدة و132 حالة وفاة، وبذلك ارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى 18 مليونا و222 ألفا و219 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 376 ألفا و828 حالة.


وفي النمسا، تم الإبلاغ عن 5 آلاف و168 حالة إصابة جديدة، و14 حالة وفاة؛ ما يرفع إجمالي عدد المصابين إلى 4 ملايين و177 ألفا و928 حالة، والوفيات إلى 18 ألفا و242 حالة.
وفي الهند، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3 آلاف و805 حالات إصابة جديدة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 43 مليونا و98 ألفا و743 حالة، كما تم تسجيل 22 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 524 ألفا و24 حالة.


وفي التشيك، سجلت السلطات الصحية 794 إصابة جديدة وحالتي وفاة؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى 3 ملايين و912 ألفا و121 إصابة وترتفع حصيلة الوفيات إلى 40 ألفا و212 حالة.
وسجلت بولندا 704 إصابات و14 حالة وفاة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 6 ملايين و217 مصابا والوفيات إلى 116 ألفا و138 حالة.


وفي سلوفاكيا، سجلت السلطات الصحية 489 إصابة جديدة و7 حالات وفاة؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى مليون و784 ألفا و899 إصابة وترتفع حصيلة الوفيات إلى 19 ألفا و968 حالة وفاة.
وفي الصين، قالت لجنة الصحة الوطنية إنه تم تسجيل 345 إصابة محلية مؤكدة منها 253 إصابة في مدينة شنغهاي، وأضافت أنه تم كذلك تسجيل 13 حالة وفاة جميعها في شنغهاي، وبذلك ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 5 آلاف و166 حالة، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى أكثر من 219 ألف إصابة.


وفي بلغاريا، أعلنت السلطات الصحية هناك تسجيل 156 حالة إصابة جديدة و54 حالة وفاة؛ ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى مليون و158 ألفا و949 حالة، والوفيات إلى 36 ألفا و749 حالة.
وسجلت ليتوانيا 195 إصابة و3 حالات وفاة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و59 ألفا و560 مصابا والوفيات إلى 9119 حالة.
وسجلت لاوس 167 إصابة جديدة، وحالة وفاة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 208 آلاف و535 مصابا والوفيات إلى 749 حالة.

وسجلت بروناي 162 إصابة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 142 ألفا و627 مصابا ولم تسجل البلاد أية وفيات جديدة ليستقر إجمالي الوفيات عند 218 حالة.
وسجلت بوليفيا 83 إصابة جديدة، وحالة وفاة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 905 آلاف و355 مصابا والوفيات إلى 21 ألفا و925 حالة.


وسجلت باكستان 36 إصابة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و528 ألفا و690 مصابا ولم تسجل البلاد أية وفيات جديدة؛ ليظل إجمالي الوفيات عند 30 ألفا و372 حالة.
وفي أوزبكستان، تم تسجيل 35 حالة إصابة ولم يتم تسجيل أية حالات وفاة؛ ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 238 ألفا و695 حالة، ويظل إجمالي الوفيات عند 1637 حالة.

وفي كازاخستان، تم الإعلان عن 11 حالة إصابة جديدة؛ مما رفع إجمالي عدد المصابين إلى مليون و305 آلاف و584 حالة، فيما لم يتم تسجيل أية وفيات جديدة لتظل حصيلة الوفيات ثابتة عند 13 ألفا و661 حالة وفاة.
وسجلت نيبال 11 إصابة جديدة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 978 ألفا و925 مصابا ولم تسجل البلاد أية وفيات جديدة؛ ليظل إجمالي الوفيات ثابت عند 11 ألفا و952 حالة.
 

ارتفاع الإصابات الوفيات كورونا العالم

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