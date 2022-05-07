عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان جرئ.. منة فضالي تتألق في أحدث إطلالة

منة فضالي
منة فضالي

شاركت الفنانة منة فضالي، جمهورها ومتابعيها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصورة جديدة لها.


وظهرت منة فضالي بإطلالة جذابة، حيث ارتدت فستانا ذهبيا مطرزًا مكشوف الصدر، وتركت شعرها منسدلًا على ظهرها بطريقة انسيابية ناعمة، كما اعتمدت مكياجا ناعما زاد من جمال إطلالتها. 


وتنتظر منة فضالي عرض مسلسلها الجديد "أفراح إبليس  2" بطولة جمال سليمان، وصابرين، ومحمود عبد المغنى، وأحمد صفوت، وكمال أبو رية، ومحمود الجندى، وعفاف رشاد، وتامر ضيائى، ونادية رشاد، وضياء الميرغنى، وأميرة الشريف، وهنادي مهنا، ورنا سماحة، ورجوى حامد، وليلى حسن، وتأليف الكاتب الكبير مجدى صابر، وإنتاج لؤى عبد الله، وإخراج أحمد خالد أمين.

 

يذكر أن آخر أعمال منة فضالي مسرحية "عيلة لاسعة جدا"، بطولة أحمد زاهر، ملك أحمد زاهر، ليلى أحمد زاهر، أحمد فتحي، مروة عبدالمنعم، تأليف محسن رزق، إخراج تامر كرم.

IMG_٢٠٢٢٠٥٠٧_١٧١٧٠٧
IMG_٢٠٢٢٠٥٠٧_١٧١٧٠٧
فستان جرئ منة فضالي في احدث اطلالة إطلالة جذابة صورة جديدة اخر اعمال منة فضالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحدث العسكري: إحباط هجوم إرهابى على محطة رفع المياه بغرب سيناء

موجة حرارة قاسية تضرب مصر قادمة من الهند

بعد انفصاله عن ياسمين صبري| حقيقة ارتباط أبو هشيمة ومي عز الدين

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 7 مايو 2022.. البلدي بـ 36 جنيها

لحظة قفز أب ونجله هربا من حريق شقتهما في مدينة نصر .. صور

6 جنيهات انخفاضا بأسعار الذهب اليوم السبت 7-5-2022 فى مصر

بتاعة المزاريطة.. شاهد| بوسي شلبي تضرب ميرهان حسين وتتوعد رحمة أحمد

هبوط كبير في أسعار الذهب عالميا وارتفاع الدولار.. تفاصيل

ترشيحاتنا

رويترز: مصر تبدأ طرح شركات حكومية في البورصة سبتمبر المقبل

شاهد| لصوص يسرقون متجر شهير بباريس في وضح النهار

65 جنيها زيادة في أسعار الذهب خلال أسبوع

رئيس الوزراء: اتخاذ كل المسارات الملائمة لجذب الاستثمارات ومشاركة القطاع الخاص

الجودو يعود لمنصات التتويج .. يسري سامي يحصد ذهبية كأس أوروبا بالبوسنة

بعد شائعات وقف البيع والشراء.. تراجع أسعار الذهب في الأسواق اليوم.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدمت الجمهور.. هل تعاني غادة عبد الرازق من مرض أفقدها وزنها؟

الصيف يكشر عن أنيابه.. الطقس يميل للحرارة طوال أسبوع والأرصاد تحذر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد فراج وبسنت شوقي.. شاهد صور التحضيرات وإطلالة العروسين

مسار إجباري يتألقون في حفل كامل العدد بالإسكندرية.. صور

فيديو

حاول قطع شرايين يده.. الجانب المظلم في حياة الراحل أحمد زكي| فيديوجراف

بتاعة المزاريطة.. شاهد| بوسي شلبي تضرب ميرهان حسين وتتوعد رحمة أحمد

لذاكرة حديدية .. مكسرات وأكلات تدعم صحة المخ

قفز محتضناً ابنه.. سقوط لاعب سابق بالأهلي ونجله من الطابق العاشر

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفي "24"

علاء ثابت

علاء ثابت يكتب : انهيار القيم على مذبح منصات التواصل

محمد شعبان

الإنترنت وحرب الشائعات

احمد النومى

حوار السيسي.. بعث جديد

إسلام كمال

الاختيار 3.. ملاحظات على الدراما الخشنة

إبراهيم شعبان

خواطر عيد الفطر

عبدالمعطى أحمد

حكمة "الاحتفال بالعيد" عند العقاد

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «إدمان الإنترنت» يدمر العقل

اﻟﻤﺰﻳﺪ