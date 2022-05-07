ٱقصى رسوم 4 آلاف جنيه.. وزير العدل:التسجيل بالشهر العقاري يتم في دقائق..فيديو

قال المستشار عمر مروان وزير العدل ، إن تسجيل الملكية يعتبر تأمين للملكية وبالتالي لا يستطيع احد ان يعتدي عليها ، مؤكدا أن تعظيم الملكية يأتي من الممتلكات المسجلة .

واضاف عمر مروان خلال تصريحاته اليوم المذاع علي قناه " دي أم سي " ، إن قيمة العقار المسجل تختلف عن قيمة العقار المسجل وبالتالي يمكن تعظيم قيمة الممتلكات عن طريق التسجيل في الشهر العقاري .

واضاف عمر مروان ، إنه اليوم خاض تجربة التسجيل بنفسة في ظل القانون 9 لعام 2022 ، مؤكدا انه اشتري النماذج وقدم علي التسجيل وحسب وقت التسجيل مؤكدا أن عملية التسجيل تمت في 3 دقائق واقصي رسوم للتسجيل 4 آلاف جنيه .