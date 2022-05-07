رفعت:المروج لسقوط طائرة مصر للطيران عام 2016 بسبب تدخين قائدها يضرب سمعة الشركة

قال خالد رفعت، رئيس رابطة طياري الخطوط الجوية المصرية، إن ما يتم تداوله عن أن سبب سقوط طائرة مصر للطيران عام 2016 هو تدخين قائد الطائرة غير صحيح.

وأكد خالد رفعت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم" أن طيار الرحلة آنذاك غير مدخن على الإطلاق، وما يتم ترويجه هو بمثابة ضرب سمعة الشركة بعد النجاح الذي حققته في القطاع الجوي على مدار السنوات الماضية.

وأشار أن مايتم تداوله عن هذه الحادثة شائعة ممنهجة بصورة كبيرة، وذلك لأن مصر للطيران لها الكثير من الحاقدين الذين يرغبون في تدمير هذا الخط الجوي بصورة كبيرة، مشيرًا إلى أن حادث سقوط الطائرة من الحوادث المؤلمة التي تؤثر على جميع العاملين في الشركة، حيث كان على متن الطائرة الكثير من الركاب الأجانب والمصريين.

وأضاف في حديثه أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من يقوم بترويج تلك الشائعات التي تمس سمعة شركة مصر للطيران والتي لها قيمتها المحلية والعالمية.