عمرو أديب ناعيا شهداء سيناء: كانوا يدافعون عن حياة الملايين.. فيديو

نعى الإعلامي عمرو أديب، شهداء الهجوم الإرهابي على إحدى محطات رفع المياه بمنطقة غرب سيناء.

وقال "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "نتوجه بالعزاء في استشهاد 11 من أبنائنا أبناء القوات المسلحة في العملية الإرهابية التي استهدفتهم غرب سيناء".

وأضاف: "الشهداء كانوا يدافعون عن الوطن وعن حياة الملايين وكانوا يقفون في نوبة حراسة وعمل بإحدى محطات المياه في المكان".

وأشار: "هذا الحادث الإرهابي كان مفاجئا وصادما للكثير لأننا كنا نسينا هذا الأمر وهذا خطأ، لأن الإرهاب لا يموت وهذه حقيقة، ويمكن تحجيمه وتقليل وتيرة عملياته".