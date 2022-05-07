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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

سمير فرج: هجوم سيناء الإرهابي اليوم سببه مسلسل الاختيار التاريخي.. فيديو

صدى البلد

قال المفكر الاستراتيجي اللواء الدكتور سمير فرج،  إن الهدف من الحادث الإرهابي الذى وقع اليوم بسيناء هو محاولة تعكير   صفو المصريين خلال فترة العيد وردا علي مسلسل الاختيار.

وأوضح سمير فرج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج "آخر النهار" والمذاع عبر قناة " النهار"،:" مسلسل الاختيار عري جماعة الإخوان والحادث كان بمثابة ردا لهم علي المسلسل التاريخي الذى وثق جرائمهم".

وأضاف المفكر الإستراتيجي،:" الدولة نجحت من خلال جهود كبيرة لأجهزة الأمن في تدمير الشبكة العنكبوتية لهم خلال الفترة الأخيرة لذلك يحاولون العودة بمثل هذه العمليات المتطرفة".  

جماعة الإخوان سمير فرج قناة النهار مسلسل الاختيار الإخوان

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