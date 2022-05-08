رئيس جامعة المنيا ينعى أبطال القوات المسلحة شهداء الهجوم الإرهابي بسيناء

تنعي جامعة المنيا برئاسة الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس الجامعة، ببالغ الحزن وعظيم الأسى، شهداء الوطن من أبطال القوات المسلحة، الذين استشهدوا أثر اشتباكهم وتصديهم واحباطهم لمحاولة إرهابية غادرة للهجوم على احدى نقاط رفع المياه شرق القناة بسيناء.

وقال الدكتور مصطفي عبد النبي أن القوات المسلحة المصرية تلعب دوراً عظيماً سيسجله لها التاريخ في التصدي ورصد وتتبع أي عناصر إرهابية والقضاء عليها في سيناء وإحباط أية عمليات خسيسة في تلك البقعة المقدسة من أرض مصر، واستمرار جهود أبنائها بدمائهم وأرواحهم لتطهير هذا الجزء الغالي من أرضه مؤكدا على وقوفنا جميعاً وكافة طوائف الشعب خلف قواته المسلحة في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ علي أمن وسلامة واستقرار أراضيه، داعياً المولى عز وجل ان يتغمد الله برحمته شهداء الوطن الذين ستكتب أسمائهم بحروف من نور فداءً لاستقراره، وأن يلهم ذويهم واهليهم الصبر والسلوان.