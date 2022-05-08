فادية عبد الغني تكشف كواليس مشاركتها بمسلسل فاتن أمل حربي

استضاف الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج " من مصر" والمذاع عبر قناة "سي بي سي"، كوكبة من نجوم مسلسل فاتن أمل حربي، للحديث عن سر نجاح المسلسل خلال السباق الرمضاني.

من جانبها قالت الفنانة فادية عبد الغني، إن شخصية نظيمة بمسلسل فاتن أمل حربي تمثل النماذج السيئة للحموات وموجودة في المجتمع بوفرة.

كما أعربت عن سعادتها بالنجاح الكبير الذى حققه المسلسل، وبالمشاركة مع كوكبة من ألمع النجوم داخل الوسط الفني.

يذكر أن مسلسل «فاتن أمل حربي» من بطولة نيللي كريم وشاركها البطولة شريف سلامة، محمد ثروت، خالد سرحان، محمد الشرنوبي، هالة صدقي، ومن تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل.