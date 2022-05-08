محمد التاجي يتحدث عن دور "بابا شفيق" في مسلسل فاتن أمل حربي

استضاف الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج " من مصر" والمذاع عبر قناة "سي بي سي"، كوكبة من نجوم مسلسل فاتن أمل حربي، للحديث عن سر نجاح المسلسل خلال السباق الرمضاني.

من جانبه قال الفنان محمد التاجي,، :" من أول ما قرأت سكريبت مسلسل "فاتن أمل حربي".. شفت عزيز بيه الأليط الشخصية الكاريكاتيرية.. ووافقت عليه علي طول، رغم إن في ورق بياخد مني وقت، أنا حابب شخصية بابا شفيع".



كما أعرب عن سعادته بالنجاح الكبير الذى حققه المسلسل، وبالمشاركة مع كوكبة من ألمع النجوم داخل الوسط الفني.

يذكر أن مسلسل «فاتن أمل حربي» من بطولة نيللي كريم وشاركها البطولة شريف سلامة، محمد ثروت، خالد سرحان، محمد الشرنوبي، هالة صدقي، ومن تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل.