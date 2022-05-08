الأحمر خالف التوقعات.. صحف الجزائر تؤكد تأهل الأهلي للنهائي وبيرسي تاو يتصدر تويتر

اكتسح النادي الأهلي نظيره وفاق سطيف الجزائري، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما، على ملعب السلام، في إطار ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويبدأ الأهلي استعداداته لمواجهة الفريق الجزائري مجددًا، في جولة الإياب من نصف نهائي دوري الأبطال ابتداءً من غدٍ الأحد، حيث ينافس المارد الأحمر الذي فاز بلقب دوري أبطال إفريقيا في آخر نسختين، على حصد البطولة للمرة الثالثة على التوالي، وتحقيق إنجاز غير مسبوق تاريخيًا.

موعد مباراة الإياب

تقام مباراة الأهلي ووفاق سطيف على ملعب 5 يوليو في الجزائر يوم السبت المقبل 14 مايو، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت الجزائر.

وتأهل الأهلي لهذا الدور بإقصاء الرجاء البيضاوي من ربع النهائي، بينما تأهل الفريق الجزائري على حساب الترجي التونسي، ويلتقي الفائز من هذه المواجهة مع الفائز من مباراة الوداد البيضاوي المغربي وبترو أتلتيكو الأنجولي، حيث حقق الوداد نتيجة جيدة أمام بيترو أتلتيكو بفوزه عليه 3-1.

ووضع الأهلي قدماً في المباراة النهائية، حيث سجل الجنوب إفريقي بيرسي تاو في الدقيقتين «30 و90» وطاهر محمد في الدقيقة «54» ومحمد شريف في الدقيقة «72» رباعية الفريق المصري.

موسيماني: الأهلي لم يحسم التأهل لنهائي

أكد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، أن فريقه لم يحسم تأهله لنهائي دوري أبطال إفريقيا، مشددًا على ضرورة احترام وفاق سطيف في مباراة الإياب.

وقال موسيماني: "هذه كرة القدم، يجب أن نتعلم منها، لدي الخبرة الكافية، وأعمل في هذا المجال منذ 21 عامًا، وتعرضت لمثل هذه المواقف سابقًا، ومنها عدم تسجيل الأهداف وضياع الفرص"، مضيفا: "ممكن أن أقلق من عدم صناعة الفرص، لكن طالما نصنع الفرص فلا أشعر بالقلق من عدم التسجيل".

وتحدث عن اللاعب بيرسي تاو، قائلا: "سجل اليوم، وفي المباراة الأهم بنصف النهائي، لكن علينا أن نهدأ، فأنا أعرف المشكلة، ولكني سعيد اليوم بتسجيل الأهداف"، وتابع: "وفاق سطيف فريق خطير جدًا، وكانت لهم فرص، والطرد لم يساعدهم ولكنه ساعدنا، الفار كان موجودًا واستفدنا منه، لأنه لا يُمكن أن يتم ركل لاعب بهذا الشكل".

مدرب وفاق سطيف: تعويض الرباعية ليس سهلاً

تحدث داركو نوفيتش المدير الفني للفريق الجزائري، عن الهزيمة، قائلا: "الهزيمة برباعية ليست سهلة التعويض أمام فريق كالأهلي، والوصول إلى مباراة النهائي ليس سهلًا بعد النتيجة"، مضيفا: "لم أغلق المساحات بعد الطرد، لأنني كنت أسعى لتسجيل هدف بالاعتماد على لاعبين بأعينهم، لكن الأهلي فريق كبير يملك أسلحة متنوعة وخطيرة، لم أخش مواجهته، وكنت أسعى لمرور أول 20 دقيقة دون أهداف".

وتابع: "الطرد أثر على فريقنا في المواجهة، وحاولت إيقاف خطورة الأهلي مثل علي معلول، هو لاعب كبير ومن أفضل اللاعبين في مصر حاليًا، وإيقافه ليس سهلًا، والأهلي كان مدعومًا بجماهيره، ونعاني من إصابات في خط الدفاع، وليس سهلًا أن تواجه الأهلي بـ10 لاعبين، فهو فريق يملك لاعبين كبارًا، وأيًا كانت خطة اللعب يقدم مستوى جيدًا".

واختتم: "قبل المباراة كان يقال إن هناك لاعبين سيغيبون، وكنت أقول للاعبين لا تصدقوا أن الأهلي يمر بفترة صعبة، الأهلي فريق كبير".

بيرسي تاو يتصدر تويتر

دشن عدد من رواد السوشيال ميديا أسم لاعب النادي الأهلي “بيرسي تاو”، عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وذلك للإشادة بأداء اللاعب بيرسي تاو في مباراة الأهلي ووفاق سطيف، ضمن منافسات الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال افريقيا.

وتصدر اسم بيرسي تاو الأول عبر قائمة الأكثر تداولًا بـ “تيوتر”، وجاءت التعليقات من قبل جماهير النادي الاهلي مشيدة بأداء تاو في مباراة الأهلي ووفاق سطيف، وهدفيه وصناعة الهدفين الثاني والثالث.

صحف الجزائر تعترف بصعوبة المهمة

اعترفت الصحافة الجزائرية، بصعوبة مهمة فريق وفاق سطيف، فى التأهل للمباراة النهائية لبطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد الخسارة القاسية التى تعرض لها أمام مضيفه الأهلى، برباعية نظيفة.

النهار

قالت صحيفة "النهار"، وفاق سطيف تعرض لخسارة قاسية أمام الأهلى برباعية نظيفة، ويسعى الفريق لتحقيق ريمونتادا فى لقاء الإياب رغم صعوبة المهمة.

البلاد

بينما عنونت صحيفة "البلاد"، وفاق سطيف يرهن حظوظه في التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا، مشددة على صعوبة تفريط الأهلي في التأهل للنهائي.

الشروق

وقالت صحيفة "الشروق"، الوفاق يبتعد كثيرا عن النهائي الإفريقي، مؤكدة أن تعويض فارق الأهداف أمر صعب في ظل مستوى بطل القارة، الذي يبحث عن معشوقته «البطولة».