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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هنا الزاهد: تعرضت للتنمر بسبب مناخيرى.. وعملت لى عقدة

هنا الزاهد
هنا الزاهد

نشرت الفنانة هنا الزاهد تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام عبر خاصية الاستورى حيث كشفت عن تعرضها للتنمر. 

وقالت هنا الزاهد ردا على سؤال لإحدى متابعيها : “حد اتنمر عليكِ قبل كدا؟” قائلة : “أيوة وأنا في المدرسة كانوا بيتنمروا على مناخيري، ولما كبرت عملتها بسبب إنها عملت لي عقدة”. 

هنا الزاهد

وتشارك هنا الزاهد في فيلم "بحبك"، تأليف وإخراج تامر حسنى في أولى تجاربه بالإخراج السينمائي، وبطولة تامر حسنى، حمدى الميرغنى، هدى المفتى، مدحت تيخة، شهد الشاطر، عالية راشد.

وحرص المطرب تامر حسنى، على دعم المواهب الشابة في جميع المجالات، وترسيخ دوره المجتمعي والإنساني بجانب دوره الفنى الناجح، حيث يدعم تامر حسنى الرحالة المصرية ريهام أبو بكر من خلال حسابه على إنستجرام.

وطرح الفنان تامر حسني متابعيه الفيديو الدعائي الأول لفيلمه المنتظر “بحبك”، المقرر طرحه بدور العرض فى عيد الأضحى المقبل.

وتمكن برمو فيلم “بحبك” من دخول قائمة الأعلى مشاهدة عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”، وحقق البرومو اكتر من ٤٠٠ ألف مشاهدة بعد ساعات قليلة من طرحه .

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