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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة الصحة والمرأة.. كل ما تريد معرفته عن جدري القرود.. وتناول هذه الأطعمة قبل الامتحانات

جدري القرود
جدري القرود

نشر موقع صدى البلد أخبارا هامة خلال الساعات الماضية في مجالي الصحة والمرأة، يمكنك التعرف عليها خلال التقرير التالي.

 

بعد ظهور أول حالة.. كل ما تريد معرفته عن جدري القرود
جدري القرود هو عدوى فيروسية نادرة لا تنتشر بسهولة بين الأشخاص، عادة ما يكون مرضًا خفيفًا يشفى من تلقاء نفسه ويتعافى معظم الأشخاص في غضون أسابيع قليلة، ومع ذلك ، يمكن أن يحدث مرض شديد في بعض الأفراد .

 

تسبب الوفاة.. كل ما تريد معرفته عن سمكة الأرنب وأعراض التسمم
حذر الدكتور أحمد حسن أبوهاشم وكيل وزارة الصحة بمحافظة بورسعيد، من تناول سمكة الأرنب، وذلك بعد تسمم أسرة كاملة بعد تناولها.

 

تساعدعلى التركيز.. تناول هذه الأطعمة قبل الامتحانات
يمكن أن يساعد تناول الأطعمة الصحيحة في تقليل التعب وإدارة الإجهاد وتعزيز صحة الدماغ بشكل عام، يمنحك التمرين أيضًا الطاقة ، والتي بدورها تمكنك من التركيز أيضًا.

 

طرق بسيطة تساعد على تجنب التعب العضلي بعد التمارين الرياضية
التعب العضلي من الأشياء التي يعاني منها الكثير بعد التمارين الرياصية سواء في المنزل أو في صالة الاْلعاب الرياضية، ستشعر بالحيوية، ولكن بعد ذلك ، مع استمرار الجلسة ، تبدأ في الشعور بالتعب والضعف أكثر مما كنت عليه عندما بدأت. ولفترة بعد التمرين ، لا تعمل عضلاتك بالطريقة نفسها المعتادة.

 

طرق لاستعادة نشاط جسمك بعد إجازة العيد.. تعرف عليها
انتهت اجازة العيد وبدأت ايام العمل من جديد  وقد تحتاج إلى تهيئة جديدة لاستعادة نشاط جسمك بعد الإجازة  لذلك نقدم لكم بعض الطرق البسيطة لاستعادة نشاط جسمك

التمارين الرياضية الامتحانات أحمد حسن وكيل وزارة الصحة اعراض التسمم صحة الدماغ سمكة الارنب

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