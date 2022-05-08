شوط أول .. آرسنال يتقدم على ليدز يونايتد 2-0 في الدوري الإنجليزي

انتهت أحداث الشوط الاول بين آرسنال وليدز يونايتد بتقدم الآرسنال بنتيجة هدفين دون رد في المباراة التى المقامة على ملعب الامارات ضمن منافسات الجولة الـ 36 من بطولة الدوري الانجليزي .

وسجل فريق ارسنال الهدف الاول عن طريق إدوارج نيكيتاه في الدقيقة 5 من خطأ فادح من حارس ليدز يونايتد وأضاف نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة 10.

وطرد الحكم ، لوك إيلنج لاعب ليدز يونايتد في الدقيقة 27.

تشكيل ارسنال:

حراسة المرمى : رامسديل

خط الدفاع : تومياسو - هولدينج - جابرييل - سواريس.

خط الوسط : محمد النني - أوديجارد - تشاكا.

خط الهجوم : مارتينلي - ساكا - نيكتاه.

ويحتل آرسنال المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 63 نقطة، بينما يتواجد ليدز يونايتد في المركز الـ 17 بـ 34 نقطة.