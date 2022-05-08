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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إيهاب جلال: تواصلت مع محمد صلاح عقب تعييني.. ودوره كبيرا الفترة القادمة

ايهاب جلال
ايهاب جلال

أكد إيهاب جلال المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، أنه تواصل مع محمد صلاح جناح نادي ليفربول الإنجليزي، بعد إعلان توليه المسئولية.

 

وقال جلال خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه مديراََ فنياََ لمنتخب مصر: “تواصلت مع محمد صلاح بالفعل ونأمل أن يحقق جميع البطولات قبل أن يأتي لمساعدة منتخب مصر لأن دوره سيكون كبيرا في الفترة المقبلة”.

 

وعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم مؤتمرا صحفيا لتقديم إيهاب جلال المدير الفني الجديد لمنتخب مصر خلفاََ لكارلوس كيروش.

 

وشهد المؤتمر الصحفي حضور جميع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم عدا حازم إمام الذي غاب بشكل ملحوظ.

 

وأعلن جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، عن مدة التعاقد مع المدير الفني للجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بقيادة إيهاب جلال.

 

وقال علام خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر، إن مدة التعاقد مع إيهاب جلال عامان لتكوين قوام رئيسي للفراعنة وتوفير الإطمئنان والراحة النفسية.

إيهاب جلال محمد صلاح منتخب مصر اتحاد الكرة أخبار الرياضة

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