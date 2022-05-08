من أجل عيون إيهاب جلال.. هل يتراجع عبدالله السعيد عن الإعتزال الدولي ؟

بدأت منذ اليوم المهمة الرسمية للكابتن إيهاب جلال كمدير فني جديد للمنتخب المصري، خلفًا للبرتغالي كارلوس كيروش الذي رحل عن المنتخب بعد الخروج من تصفيات كأس العالم 2022 في قطر.

وتم تقديم إيهاب جلال رسميًا اليوم في مؤتمر صحفي بمقر اتحاد الكرة المصري، مع جهازه المعاون ليتولى رسميًا مهام تدريب المنتخب المصري.

جهاز إيهاب جلال

وأعلن جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، تشكيل الجهاز الفني الجديد للمنتخب الوطني بقيادة إيهاب جلال، وجاء تشكيل الجهاز الفنى للمنتخب كالتالي: إيهاب جلال مديراً فنياً، محمد شوقي مدربا عاما، أحمد حسام ميدو مدربا، وعصام الحضرى مدرباً للحراس.

وقال المدير الفني الجديد، خلال المؤتمر الصحفي، أن القوام المخطط له في الفترة المقبلة للفراعنة سيكون من 40 لاعب محلي ، بالإضافة إلى المحترفين.

وأضاف جلال، خلال كلمته أثناء تقديمه مديراََ فنياََ لمنتخب مصر، أننا نحتاج إلى الدعم الإعلامي في الفترة المقبلة، حتى إذا لم تتوافق طريقتنا مع البعض فلا نرغب في الانتقاد حيث أننا نسعى لبناء قوام مميز.

حديث منفصل عن عبدالله السعيد

وخصص إيهاب جلال خلال فترة الرد على أسئلة الصحفيين حديثًا منفصلًا عن عبدالله السعيد لاعب بيراميدز الذي أعلن اعتزال اللعب دوليًا بعد خسارة كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون.

وقال إيهاب جلال إلى أنه تواصل مع عبد الله السعيد قائد فريق بيراميدز من أجل إقناعه بالتراجع عن الاعتزال الدولى، لافتا إلى أنه سيتم الاستعانة به خاصة أنه لاعب مميز.

هل يعود عبدالله السعيد ؟

ومن المؤكد أن عبدالله السعيد الذي يشغل مركز صانع الالعاب في نادي بيراميدز سيفكر بجدية في العودة لتمثيل منتخب مصر خاصة مع تولي إيهاب جلال مهام المنتخب.

وعمل إيهاب جلال وعبدالله السعيد سويًا خلال الفترة التي تولى فيها جلال تدريب بيراميدز، وكان يعتمد بشكل كبير في خطط لعبه على عبدالله السعيد على الرغم من قلة مردوده البدني خلال الفترات الأخيرة.

وقد يعود عبدالله السعيد بضغط من إيهاب جلال لتمثيل منتخب مصر مجددًا بعد مسيرة كبيرة، لم يتوج خلالها ببطولات لكنه تمكن مع منتخب مصر من الوصول لمونديال روسيا 2018.

ماذا قدم عبدالله السعيد مع منتخب مصر ؟

شغل عبدالله السعيد على مدار سنوات متتالية مركز صناعة اللعب في منتخب مصر، مع الجيل الذي تلا الجيل الذهب صاحب الثلاثية، وكانت له مشاركات مؤثرة مع منتخب مصر في كافة المسابقات.

ولم يحصل عبدالله السعيد على أي لقب دولي مع المنتخب المصري، لكنه استطاع الوصول الى مونديال روسيا 2018، وفاز بوصافة كاس الأمم الغفريقية عامي 2017 و2021.

وشارك عبدالله السعيد مع منتخب مصر في 55 مباراة دولية، أحرز خلالها 6 أهداف، وصنع 10 أهداف.

هكذا أعلن عبدالله السعيد الإعتزال دوليًا

في 12 فبراير الماضي، كتب عبد الله السعيد، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "فى البداية كنت أتمنى أن نرجع بالكأس عشان نفرح كل الناس بعد المشوار الطويل فى البطولة، لكن قدر الله وما شاء فعل، الحمد لله تشرفت بارتداء تيشرت منتخب مصر وتمثيل بلدى لسنين طويلة فى كل المراحل السنية ناشئين وشباب لحد ما وصلت للمنتخب الأول".

وأضاف: "أشكر كل الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين اللى تشرفت بالعمل معاهم فى كل المراحل".

وتابع: "والنهارده أعلن اعتزالى اللعب الدولى مع منتخب مصر الأول بعد كل هذه السنين اللى اتشرفت فيها بتمثيل بلدى مصر.. قرار كنت محضره من قبل البطولة وكنت أتمنى أن نكون أبطالها عشان تكون أفضل ختام لمشوارى الدولى لكن الحمد لله على كل حال".

واختتم: "وفى النهاية كل التوفيق لإخواتى اللاعبين والجهاز الفنى الفترة المهمة الجاية، وإن شاء الله نتأهل لكأس العالم".