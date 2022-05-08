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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بـ4 ميداليات.. منتخب الجودو يحصد المركز الرابع في ختام مشاركته بكأس أوروبا

صدى البلد

اختتمت بعثة المنتخب الوطني للجودو بقيادة المدير الفني الروسي إلكسندر ميخائلين، مشاركتها في منافسات بطولة كأس أوروبا للكبار، والتي أقيمت يومي 7 و8 مايو الجاري في البوسنة.

وحصدت بعثة المنتخب الوطني 4 ميداليات بواقع ذهبيتين لكل من، محمد عبد الموجود في منافسات وزن 66 كجم ويسري سامي في منافسات وزن 60 كجم، وبرونزيتين لفرح شرف في وزن +78 كجم وعبد الغني عبد الرحمن، في وزن 81 كجم.

واحتل منتخب مصر المركز الرابع في الترتيب العام للبطولة، متفوقا على عدد من المنتخبات الكبيرة أبرزها فرنسا وبريطانيا وهولندا.

وشهدت البطولة مشاركة 27 دولة بإجمالي 237 لاعب ولاعبة، بواقع 150 لاعب و87 لاعبة، من بينهم عدد كبير من أبطال وبطلات العالم.

ورغم النجاحات التي حققها المنتخب في البطولة ومشاركة عدد كبير من اللاعبين صغار السن، إلا أن الميدالية التي حققتها فرح شرف تعد هي الأبرز، خاصة وإنها الميدالية الدولية الأولى للجودو النسائي المصري بعد غياب استمر لأكثر من 10 سنوات.

من جانبه أكد مرزوق علي رئيس اتحاد الجودو، أن المنتخب حقق أهدافه من المشاركة في البطولة، وأبرز تلك الأهداف هي توفير مستوى احتكاك قوي مع منتخبات كبيرة.

وأضاف مرزوق، أن المنتخب خاض مؤخرا معسكرات قوية شهدت تدريبات بدنية وفنية على أعلى مستوى، وكان من الضروري أن يتم اختبار مستوى اللاعبين في بطولة قوية، وهو ما حدث.

وتابع: "الجودو النسائي المصري يتطور بشكل سريع، وهناك اهتمام كبير بالملف من جانب مجلس إدارة الاتحاد، وسيتم توفير كل سبل النجاح للاعبات من أجل العودة لمنصات التتويج، بعد فترة شهدت تدهور نتائجهم بشكل ملحوظ".

وضمت قائمة المنتخب في البطولة كل من، يسري سامي ومحمد عبد الموجود وأحمد عمرو وعمر سامي وعبد الرحمن محمد وعبد الرحمن عبد الغني وعبدالله عثمان وزياد أيمن ومحمد العزازي ومحمد عبده ومريم محمد وسلمى سامر وافنان ياقوت وفرح علي.

ويقود المنتخب المدرب الروسي إلكسندر ميخائلين ويعاونه كل من حاتم عبد الآخر ومحمد علي، وترأس البعثة عصام رشاد عضو مجلس إدارة الاتحاد.

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