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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بسبب ارتفاع الوقود .. وقف حركة الطائرات بنيجريا .. فيديو

صدى البلد

كشف يسري عبد الوهاب العضو المنتدب لشركة النيل للطيران، سبب توقف حركة الطائرات بنيجريا بسبب ارتفاع أسعار الوقود.

وقال عبد الوهاب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي مقدمة برنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة "صدى البلد،:"  شركات الطيران الخاصة في نيجيريا محتجة على زيادة أسعار الوقود.

وأشار إلي أن الرحلات الداخلية تكلف المسافر النيجيري 270 يورو؛ وهو الأمر الذي سيجعل المسافر يبحث عن بديل "وده نوع من أنواع الاحتجاج".

وتابع أن نيجيريا من كبار الدول المنتجة للبترول، لافتًا إلى أن بعض الشركات الحكومية لا تشغلها زيادة أسعار الوقود؛ وهو عكس ما يجري مع الشركات الخاصة «في مصر عندنا 14 شركة شغالة منهم 7 أو 8»، موضحًا أن الوقود ارتفع حوالي 4 أضعاف خلال فترة وجيزة في نيجيريا.

وأوضح أن هناك أنظمة في شركات الطيران الكبيرة «يتم وضع نسبة المساهمة للوقود على سعر التذكرة»، لافتًا إلى أن الشركات التي لا تملك سيستم رفع قيمة التذكرة يدويًا «وأول القفزات تراوحت من 18 حتى 22 دولار».

وأكد أن ارتفاع أسعار الوقود يؤثر على أسعار قطع الغيار أيضًا «ويخضع الأمر في النهاية للعرض والطلب؛ وهو الأمر الذي يساهم أيضًا في زيادة تكاليف النقل البري والبحري».
 

عزة مصطفي زيادة أسعار صالة التحرير قناة صدي البلد أسعار الوقود الطائرات الرحلات الداخلية

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