الأهلي يهزم الزمالك 32-31 ويتوج بلقب كأس السوبر الأفريقي للمرة الثانية

توج الفريق الأول لرجال كرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني الإسباني دانييال جوردو بلقب كأس السوبر الأفريقي للمرة الثانية في تاريخه.

وحصد المارد الأحمر اللقب عقب تغلبه على غريمه التقليدي الزمالك والذي يقوده فنيًا مواطنه الإسباني الآخر أوليفير روي بنتيجة 32 - 31.

وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم أبناء القلعة البيضاء بنتيجة 19 - 16، قبل أن يعدل الشياطين الحمر من أوضاعهم خلال أحداث الشوط الثاني من اللقاء الذي أقيم على صالة الجنرال سيني كونتشي بمدينة "نيامي" عاصمة النيجر.

أدار المباراة تحكيميًا طاقم من المغرب بقيادة الثنائي أشرف المنيري ومحمد شراقي.

ودعم المارد الأحمر صفوفه بالتعاقد مع الثلاثي "القطري -من أصول كوبية- رافائيل كابوتيه - البرازيلي أكاسيو ماركيز - السيد محمد السيد" على سبيل الإعارة، فيما ضم الفارس الأبيض شادي خليل لاعب دائرة سبورتنج على سبيل الإعارة أيضًا.

ويمتلك كلا الفريقين تاريخًا كبيرًا من المشاركات في السوبر الإفريقي، حيث شارك الزمالك 9 مرات من قبل ونجح في الفوز ب 7 ألقاب، فيما تواجد الأهلي 6 مرات سابقة وفاز باللقب مرة وحيدة.

وبهذه النتيجة ضمن الأهلي المشاركة في بطولة العالم للأندية "سوبر جلوب" المقرر إقامتها بالمملكة العربية السعودية الصيف المقبل.