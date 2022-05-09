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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الشباب: ندعم الاتحادات الأولمبية بـ 26 مليون جنيه

صدى البلد

ناقش الدكتور أشرف صبحي العديد من الموضوعات الهامة والمختلفة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، ونرصد لكم في التقرير التالي أبرز التصريحات:

أشرف صبحي: وزارة الرياضة تدعم جميع الألعاب الأولمبية باستثناء كرة القدم
كشف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تفاصيل لقائه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مؤكدًا أن اللقاء تطرق لاستضافة مصر لاجتماعات المنظمة الدولية للمنشطات؛ وهي أول مرة تحدث على الإطلاق.

وزير الرياضة: اتحاد كرة القدم هو المسئول عن اختيار المدير الفني للمنتخب
وأشار وزير الشباب والرياضة:"إلى أن اتحاد كرة القدم هو المسئول عن اختيار المدير الفني للمنتخب، معقبا:" ندعم المنتخب الوطني ونسانده خلال مشواره القادم ومصر تضم جيل من اللاعبين علي أعلي مستوي".

وزير الرياضة: ندعم الاتحادات الأولمبية بـ 26 مليون جنيه
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد": "الوزارة تدعم الرياضات الأولمبية ماعدا كرة القدم من خلال الإتحادات الرياضية الأولمبية بنحو 26 مليون جنيه".

وزير الرياضة ينفي عدم مشاركة مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط بالجزائر
وتابع أن مصر ستستضيف اجتماع وزراء الشباب والرياضة العرب خلال أجندة شهر مايو، لافتًا إلى أن لقاءه مع مدبولي تطرق لتطوير الأنشطة الرياضية، أيضًا، والمنشآت الرياضية، نافيًا ما تردد بشأن عدم مشاركة مصر في المنافسات الدولية ومنها بطولة البحر المتوسط التي ستقام في الجزائر.

وزير الرياضة عن ملف مباراة مصر والسنغال: ننتظر النتيجة ونعمل على المستقبل
وأشار إلى أنه كان يفضل عدم التعليق حتى تقوم كل مؤسسة بعمل ما يجب عليها، موضحا أن “تصريحات ما بعد مباراة مصر والسنغال كانت زائدة عن الحدود بعض الشيء”.

وزير الرياضة: جيل محمد صلاح مكمل وفرصنا لصعود كأس العالم 2026 قوية
وأكمل أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة:" وزارة  الشباب والوزير ليسا ندا لأحد والجمعيات العمومية هي التي تحاسب مجالس الإدارة".

أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى الدكتور مصطفى مدبولى وزير الرياضة وزير الشباب والرياضة محمد صلاح

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