القادسية يسحق الرياض 4-0 في الدوري السعودي

أكتسح القادسية نظيره الرياض بأربع أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب إستاد الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز في الجولة الثلاثون ضمن منافسات الدوري السعودي.

وأفتتح القادسية التهديف في الدقيقة 7، عن طريق عبدالله السالم.

وأضاف القادسية الهدف الثاني في الدقيقة 77، عن طريق عبدالله السالم.

وعزز القادسية النتيجة ويسجل الهدف الثالث في الدقيقة 87، عن طريق جوليان كينونيس.

ونجح القادسية فى تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 90+5، عن طريق جوليان كينونيس.

وبهذه النتيجة يحافظ القادسية على المركز الرابع برصيد 65 نقطة، وتجمد الرياض في المركز السادسة عشر برصيد 23 نقطة.