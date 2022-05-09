تقرير.. هل الأهلي مهدد بغياب أحد لاعبيه فى نهائي دوري أبطال أفريقيا؟

وضع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قدما في نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة على التوالي بعد الفوز على وفاق سطيف الجزائري بأربعة أهداف دون رد في الذهاب.

وتقام مباراة الإياب 14 مايو على ملعب ستاد 5 جويليه في الجزائر ، كما يلعب الفائز من الأهلي ووفاق سطيف مع الفائز من الوداد المغربي وبترو أتليتكو الأنجولي.

وفاز الوداد المغربي على بترو أتليتكو بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في لواندا بـ أنجولا.

ولكن هل هناك أي لاعب مهدد من الأهلي بالغياب عن المباراة النهائية حال الصعود؟

اللاعبون الحاصلون على بطاقات صفراء في الأهلي

الأهلي والرجاء - مباراة الذهاب

حصل حسين الشحات وأليو ديانج وبيرسي تاو على بطاقات صفراء

الأهلي والرجاء - مباراة الإياب

حصل محمد الشناوي وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم على بطاقات صفراء

الأهلي ووفاق سطيف - الذهاب

حصل حمدي فتحي فقط من الأهلي على بطاقة صفراء

قواعد الاتحاد الأفريقي

تتم معاقبة اللاعب بالإيقاف بعد حصوله على ثلاثة إنذارات لمباراة واحدة.

وفي حال تكرار الأمر أو حصوله على بطاقة حمراء ستتضاعف العقوبة.

ويتم إلغاء كل البطاقات الصفراء بعد نهاية دور المجموعات.

ومع عدم حصول أي لاعب من الأهلي على بطاقتين صفراوين حتى الأن فلا يوجد أي تهديد على لاعبي الأهلي قبل المباراة النهائية.

الحالة الوحيدة التي سيغيب بسببها لاعب من الأهلي عن المباراة النهائية حال الصعود هي حصوله على بطاقة حمراء في مباراة العودة.