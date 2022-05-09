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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في عيد ميلاده .. أبرز أعمال الفنان محمد ممدوح

محمد ممدوح
محمد ممدوح

يحل اليوم الاثنين الموافق ٩ مايو، عيد ميلاد الفنان محمد ممدوح، الذي قدم العديد من الاعمال الفنية الناجحة على مدار مشواره الفني، وكان أبرزها الأتي:

 

مسلسل “خلي بالك من زيزي”، و"لعبة نيوتن"، و"جراند اوتيل"، و"لا تطفئ الشمس"، و"الكابوس"، و"تحت السيطرة"، و"طريقي"، وغيرها.

محمد ممدوح أفضل ممثل من مهرجان مالمو للسينما العربية

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يذكر أن شهد حفل ختام الدورة ١٢ من مهرجان مالمو للسينما العربية توزيع جوائز مسابقة الأفلام الروائية، وحصل الممثل محمد ممدوح على جائزة أفضل ممثل عن فيلم ابو صدام للمخرجة نادين خان.

 

المهرجان يعرض عددا كبيرا من الأفلام المصرية، وتختتم فعالياته بفيلم حامل اللقب للمخرج هشام فتحي، ويضم البرنامج المعلن للمهرجان 56 فيلمًا (31 فيلما طويلا و 25 فيلما قصيرا)، من إنتاج 14 دولة عربية مختلفة، مع شركات إنتاجية من 10 دول غربية.


تم تقسيم الأفلام بحيث تضم المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة 12 فيلمًا، مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة 8 أفلام، مسابقة الأفلام القصيرة 25 فيلمًا، بالإضافة لأربعة أفلام في برنامج "ليالي عربية"، أربعة أفلام في برنامج عروض خاصة بعنوان "أفلام تستحق المشاهدة"، فيلمان في عروض المدارس، بجانب فيلمان في عروض جالا للافتتاح والختام.


لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة تضم المخرج المصري هاني لاشين، الممثل السوري جمال سليمان، المنتجة المغربية رشيدة السعدي، المخرج والممثل اللبناني جورج خباز، والمخرجة والممثلة السعودية عهد كامل.


أما لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة فتتشكل من المخرج العراقي قاسم عبد، المخرج الأردني محمود المسّاد، والناقدة السورية ندى الأزهري.


بينما تتكون لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة المخرجة الجزائرية صوفيا جاما، المخرج السعودي محمد سلمان، والممثلة المصرية شيري عادل.

 

 

محمد ممدوح الفنان محمد ممدوح خلى بالك من زيزى لعبة نيوتن الكابوس تحت السيطرة

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