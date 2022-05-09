أفضل علاج للقولون التقرحي.. 3 طرق مختلفة

يبدأ التهاب القولون التقرحي في المستقيم وقد ينتشر إلى القولون، وقد تكون الأعراض ثابتة أو تأتي وتذهب، وهي تشمل الإسهال ، وفقدان الوزن ، والتشنجات البطنية ، وفقر الدم ، ودم أو صديد في حركات الأمعاء، ولا يوجد علاج شافٍ لالتهاب القولون التقرحي، ولكن يمكن أن تساعد الأدوية في تهدئة الالتهاب.

1- علاج نهائي لالتهاب القولون التقرحي

يتسبب التهاب القولون التقرحي في حدوث تهيج وتقرحات (تقرحات مفتوحة) في الأمعاء الغليظة، كما إنه ينتمي إلى مجموعة من الحالات تسمى مرض التهاب الأمعاء (IBD) ، غالبًا ما يسبب الإسهال مع الدم والتشنج والإلحاح في بعض الأحيان ، يمكن أن تؤدي هذه الأعراض إلى إيقاظ الشخص ليلًا للذهاب إلى الحمام أيضًا.

عادة ما يبدأ الالتهاب في التهاب القولون التقرحي في المستقيم القريب من فتحة الشرج ، يمكن أن ينتشر الالتهاب ويؤثر على جزء من القولون أو القولون بأكمله، عندما يحدث الالتهاب في المستقيم والجزء السفلي من القولون يطلق عليه التهاب المستقيم التقرحي، إذا تأثرت الأمعاء الغليظة بأكملها ، يطلق عليها التهاب البنكوليت، إذا تأثر الجانب الأيسر من القولون فقط ، يطلق عليه التهاب القولون المحدود أو القاصي.

تعتمد شدة UC على مقدار الالتهاب والموقع، كل شخص مختلف قليلا، يمكن أن يكون لديك التهاب حاد في المستقيم (منطقة صغيرة) أو التهاب خفيف جدًا في القولون بأكمله (منطقة كبيرة).

القولون النقرحي

2- أسرع طريقة لعلاج التهاب القولون

إذا كنت مصابًا بالتهاب القولون التقرحي ، فقد تلاحظ نمطًا من النوبات المرضية (المرض النشط) ، عندما تكون الأعراض أسوأ خلال بعض الفترات ، قد تكون لديك أعراض قليلة أو معدومة، الهدف من العلاج هو البقاء في حالة هدوء لأطول فترة ممكنة .

يعاني حوالي نصف الأشخاص المصابين بالتهاب القولون التقرحي من أعراض خفيفة، يعاني البعض الآخر من الحمى المتكررة ، والإسهال الدموي ، والغثيان ، وتشنجات شديدة في البطن، قد يسبب التهاب القولون التقرحي أيضًا مشاكل مثل التهاب المفاصل والتهاب العين وأمراض الكبد وهشاشة العظام، ولا يُعرف سبب حدوث هذه المشكلات خارج القولون، يعتقد العلماء أن هذه المضاعفات قد تكون نتيجة الالتهاب الذي يسببه الجهاز المناعي، تختفي بعض هذه المشاكل عند علاج التهاب القولون.

يمكن أن يصيب التهاب القولون التقرحي الأشخاص في أي عمر ، ولكنه يبدأ عادةً بين سن 15 و 30 ، ويقل حدوثه بين سن 50 و 70 عامًا، يصيب الرجال والنساء على حد سواء ويبدو أنه يسري في العائلات ، حيث تشير التقارير إلى أن ما يصل إلى 20 ٪ من الأشخاص المصابين بالتهاب القولون التقرحي لديهم أحد أفراد الأسرة أو قريب مصاب بالتهاب القولون التقرحي أو مرض كرون.

بالإضافة إلى ذلك ، يتم تشخيص حوالي 20٪ من المرضى قبل بلوغهم 20 عامًا ويمكن أن يصيب الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عامين.

ولا يوجد علاج شافٍ لالتهاب القولون التقرحي ، لكن العلاجات يمكن أن تهدئ الالتهاب ، وتساعدك على الشعور بالتحسن وتعيدك إلى أنشطتك اليومية.

يعتمد العلاج أيضًا على شدته وعلى الفرد ، لذلك يعتمد العلاج على احتياجات كل شخص، عادة ، يقوم مقدمو الرعاية الصحية بإدارة المرض بالأدوية، إذا كشفت الاختبارات الخاصة بك عن عدوى تسبب مشاكل ، فسيقوم مقدم الرعاية الصحية الخاص بك بمعالجة تلك الحالات الأساسية ومعرفة ما إذا كان ذلك يساعد.

ولكن يمكن لبعض العادات الغذائية الصحيح أن تحافظ على صحة القولون، غالبًا ما تتضمن الأطعمة التي بها مشكلات:

1. الخضار قليلة الألياف لمكافحة تهيج الأمعاء

تحتوي الخضراوات الصليبية ، مثل البروكلي والملفوف واللفت ، على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية ، مثل الفيتامينات والمعادن والألياف ، والتي تعتبر مهمة لأي شخص ، وخاصة الأشخاص الذين يعانون من القولون التقرحي.

غالبًا ما تكون الخضراوات الصليبية هي الأطعمة التي يصعب على الناس تناولها ، لا سيما عندما يكون مرض التهاب الأمعاء خارج نطاق السيطرة، تحتوي هذه الخضار على سلسلة كربوهيدرات تعرف باسم رافينوز ، والتي لا يمتلك البشر الإنزيم اللازم لتحطيمها ؛ هذا يعني أنه يمر عبر المعدة والأمعاء الدقيقة غير مهضوم، من المعروف أيضًا أن هذه الأطعمة تسبب الغازات الزائدة ، والتي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الأعراض لدى الأشخاص المصابين .

2. الأطعمة الدهنية.

3. الأطعمة والمشروبات عالية السكر.

4. المشروبات الغازية.

5. الأطعمة الغنية بالألياف.

6. كحول.

3- علاج القولون التقرحي بالعسل

أظهرت دراسة ، نُشرت في المجلة الهندية لأمراض الجهاز الهضمي ، أن ما تأكله يمكن أن يلعب أيضًا دورًا مهمًا في إبقاء الأعراض في مكانها، يمكن أن يساعد النظام الغذائي الغني بالفواكه المقشرة والخضروات المطبوخة قليلة الألياف واللحوم الخالية من الدهون والأسماك في حماية بعض الأشخاص من أعراض التهاب الرحم .

النظام الغذائي الصحي هو مفتاح استقرار الجهاز الهضمي حتى في الأشخاص الذين لا يعانون من مرض التهاب الأمعاء، تقول كوني ديكمان ، RD ، مستشارة الغذاء والتغذية في سانت لويس : "توفر التغذية الجيدة العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم لمحاربة الأمراض والالتهابات وتعزيز نظام المناعة الصحي.

القولون التقرحي

4- التهاب القولون التقرحي هل هو خطير

التهاب القولون التقرحي هو حالة تستمر مدى الحياة ويمكن أن يكون لها أعراض خفيفة إلى شديدة، بالنسبة لمعظم الناس ، تظهر الأعراض وتختفي.

ويعاني بعض الأشخاص من نوبة واحدة فقط ويتعافون، قلة من الآخرين يطورون شكلًا مستمرًا يتقدم بسرعة، في ما يصل إلى 30٪ من الأشخاص ، ينتشر المرض من المستقيم إلى القولون، عندما يتأثر كل من المستقيم والقولون ، يمكن أن تسوء أعراض التقرح وتحدث في كثير من الأحيان.

قد تكون قادرًا على إدارة المرض بالأدوية، لكن الجراحة لإزالة القولون والمستقيم هي "العلاج" الوحيد، يحتاج حوالي 30٪ من المصابين بالتهاب القولون التقرحي إلى الجراحة.

المصدر

my.clevelandclinic

nhs

everydayhealth