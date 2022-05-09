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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

إيقاف شهر.. التنمية المحلية توضح عقوبة مخالفة المواعيد الجديدة لغلق المحال والمطاعم

مواعيد غلق المحال
مواعيد غلق المحال

تتابع الإدارات المحلية في المحافظات تنفيذ المواعيد الجديدة لغلق المحال التجارية والمطاعم والكافيهات ،والتى طبقت بداية من السبت الماضى وحتى الخميس الاخير من شهر سبتمبر المقبل .
وأوضحت وزارة التنمية المحلية انه من يخالف المواعيد الجديدة لغلق المحال يتعرض للعقوبة، حيث يتم إرسال انذار كتابى للمخالف ويتم مراجعته خلال 15 يوم لإزالة المخالفة والالتزام بالمواعيد المقررة، وفي حالة الاستمرار على المخالفة يتم غلق المحل لمدة شهر ولا يجوز له فتح المحال الا بعد مراجعة مركز التراخيص اذن بالفتح مرة اخرى ،واذا تمادى في المخالفة فيتم غلق المحل وسحب الترخيص وهذة عقوبة متدرجة طبقا لقانون 154 لسنه 2019 وفقل للمادة 24 من القانون ،مشيرة الى ان المادة 24 من القانون يوجد بها عقوبات متدرجة طبقا للمخالفة.
كما يجب ان تلتزم المحال التجارية بانواعها بالاجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا والتى أقرها مجلس الوزراء سابقا ،موضحه انه من لم يلتزم بهذة القرارات فسيتم اغلاق المنشأة التجارية له 3 ايام.

وكان وجه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، المحافظين بالبدء في تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال العامة الواردة بقرار وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 456 لسنة 2020، وذلك اعتبارًا من السبت الماضي  7 مايو وذلك عقب انتهاء العمل بمواعيد تشغيل المحال العامة خلال شهر رمضان وأجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام ، ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة التنمية المحلية واللجنة العليا لتراخيص المحال العامة على تنظيم مواعيد تشغيل المحال العامة بما يكفل حسن سير المنظومة لتلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على المرافق العامة.

كما وجه وزير التنمية المحلية ، الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتنسيق مع القطاعات والجهات المعنية ومديريات الأمن ورؤساء المراكز والمدن والأحياء لإنهاء العمل بالمواعيد الخاصة بشهر رمضان وعيد الفطر والبدء في تطبيق المواعيد الصيفية ، ومن المُقرر أن يستمر العمل بالمواعيد الصيفية وفقًا للقرار المُشار إليه حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر 2022م.

وسيتم تطبيق المواعيد على النحو الآتي :

أولاً : المحال التجارية والمولات التجارية

تكون مواعيد فتح المحال التجارية، والمولات التجارية يوميًا من الساعة 7 صباحًا، وتغلق الساعة 11 مساءً صيفًا، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة، وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة، لتغلق الساعة 12 منتصف الليل صيفًا.

ثانيًا : المطاعم والكافيهات

تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة 5 صباحًا، وتغلق الساعة 1 صباحًا صيفًا، مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.

ثالثًا : محال الورش والأعمال الحرفية

تكون مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا من الساعة 8 صباحًا، وتغلق الساعة 7 مساءً صيفًا، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتي يصدر بها قرار من وزير التنمية المحلية (رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة).

رابعًا : محال البقالة والسوبر ماركت والأفران والصيدليات

تُستثنى من المواعيد المُشار إليها كلٍ من محال البقالة والسوبرماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

خامسًا : المحال الموجودة بالمحافظات الساحلية

يجوز تعديل مواعيد الفتح والغلق بالنسبة للمحال الموجودة بالمحافظات الساحلية بقرار من وزير التنمية المحلية (رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة) بناءً على اقتراح المحافظ المختص أو رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.

 

ووجه اللواء محمود شعراوى ، المحافظين بتطبيق الاشتراطات والتعليمات فيما يخص الإلتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا الصادرة من اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية برئاسة رئيس مجلس الوزراء للحفاظ علي سلامة وصحة المواطنين.

التنمية المحلية عقوبة مخالفة المواعيد الجديدة غلق المحال المطاعم

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