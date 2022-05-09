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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

النواب يوافق على قرار الرئيس بشأن زيادة رأس مال بنك التنمية الأفريقي

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالي، على تقرير اللجنة المشتركة، من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشؤون الأفريقية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 121 لسنة 2022، بشأن الموافقة على قرار محافظي بنك التنمية الإفريقي رقم 5/2021 الصادر فى 5 مارس 2021، بشأن التصريح بالزيادة الخاصة المؤقتة لرأس مال البنك القابل للاستدعاء، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادة العامة السادسة لرأس مال البنك.

وتهدف هذه الزيادة إلى تجنب تخفيض التصنيف الائتماني لبنك التنمية الأفريقي عن مستواه الحالي "AAA"، كما أنها زيادة مؤقتة حيث ينقضى أجل هذه الأسهم فى 31 ديسمبر 2023 ويمكن للبنك إنهائها قبل هذا التاريخ".

وتري اللجنة البرلمانية أن التكامل الاقتصادي مع الدول الإفريقية من الأهداف ذات الأولوية التي تسعى إليها مصر خاصة بعد ثورة 30 يونيو وذلك لاستعادة علاقاتها ومكانتها فى إفريقيا حيث يعتمد الدور المصرى فى القارة على الرصيد الوطني الإفريقي وتصفية الاستعمار ومن ثم فإنه من الضروري الاستمرار فى العمل على توطيد العلاقات ودفع سبل التعاون فى كافة المجالات وبشكل خاص المجال الاقتصادي، كما تعتبر مصر من الدول الأولي التي وقعت على اتفاقية إنشاء بنك التنمية الإفريقي وانضمت لعضويته سنة 1964.

مجلس النواب المستشار حنفى جبالى التصنيف الائتماني بنك التنمية الأفريقي التكامل الاقتصادي

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