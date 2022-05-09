الإسماعيلي يعود لملعب أنوس.. ويبدأ تحضيراته لسيراميكا كليوباترا

عاد فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، للتدريب على ملعب ” عبد الرحمن أنوس ”، بعد غياب دام طويلا عقب الإنتهاء من أعمال الصيانة، وذلك في إطار الإستعداد للقاء سيراميكا كليوباترا ، منتصف هذا الشهر لحساب منافسات الجولة التاسعة عشر بمسابقة الدوري المحلي.

وحصل الدراويش ، على راحة سلبية لمدة ٢٤ ساعة بعد الفوز على المصري البورسعيدي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين مساء الجمعه الماضي على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وبدأ المران بجلسة عقدها الجهاز الفني للفريق بقيادة حمزة الجمل، لتحفيز لاعبيه ومطالبتهم باستمرار مسيرة الانتصارات والسعي نحو الارتقاء بترتيب الفريق بجدول مسابقة الدوري الممتاز، وإسعاد الجماهير التى تزحف دائما خلف الفريق وتطمح في رؤيته يعود لمنصات التتويج في أسرع وقت بإعتباره أحد أكبر الأندية في مصر والوطن العربي.

وتخلل المران مجموعة من التدريبات الخططية والتكتيكية، منها التسليم والتسلم والتحول السريع من الجانب الدفاعي للهجومي إضافة إلى الكرات العرضية وسبل ترجمتها لأهداف، كما اشتمل المران على خوض اللاعبين مجموعة من الوحدات البدنية المكثفة سعيًا لرفع المعدلات البدنية لديهم قبل أن يختتم المران بتقسيمة تم إيقافها عدة مرات بغرض إصلاح الأخطاء، وسط حالة حماسية من اللاعبين لنيل ثقة الجهاز الفني، في حجز مقعد بالتشكيل الأساسي للفريق.