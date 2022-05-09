عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الإسماعيلي يعود لملعب أنوس.. ويبدأ تحضيراته لسيراميكا كليوباترا

صدى البلد

عاد فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، للتدريب على ملعب ” عبد الرحمن أنوس ”، بعد غياب دام طويلا عقب الإنتهاء من أعمال الصيانة، وذلك في إطار الإستعداد للقاء سيراميكا كليوباترا ، منتصف هذا الشهر لحساب منافسات الجولة التاسعة عشر بمسابقة الدوري المحلي.

وحصل الدراويش ، على راحة سلبية لمدة ٢٤ ساعة بعد الفوز على المصري البورسعيدي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين مساء الجمعه الماضي على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وبدأ المران بجلسة عقدها الجهاز الفني للفريق بقيادة حمزة الجمل، لتحفيز لاعبيه ومطالبتهم باستمرار مسيرة الانتصارات والسعي نحو الارتقاء بترتيب الفريق بجدول مسابقة الدوري الممتاز، وإسعاد الجماهير التى تزحف دائما خلف الفريق وتطمح في رؤيته يعود لمنصات التتويج في أسرع وقت بإعتباره أحد أكبر الأندية في مصر والوطن العربي.

وتخلل المران مجموعة من التدريبات الخططية والتكتيكية، منها التسليم والتسلم والتحول السريع من الجانب الدفاعي للهجومي إضافة إلى الكرات العرضية وسبل ترجمتها لأهداف، كما اشتمل المران على خوض اللاعبين مجموعة من الوحدات البدنية المكثفة سعيًا لرفع المعدلات البدنية لديهم قبل أن يختتم المران بتقسيمة تم إيقافها عدة مرات بغرض إصلاح الأخطاء، وسط حالة حماسية من اللاعبين لنيل ثقة الجهاز الفني، في حجز مقعد بالتشكيل الأساسي للفريق.

الوطن العربي سيراميكا كليوباترا الاسماعيلي الدوري الممتاز الاسكندرية النادي الاسماعيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون الذهب.. ارتفاع تاريخي في الأسعار اليوم والجرام يتخطى 1300 جنيه

قصة وقف الشيخ محمد علي الطاروطي من الإذاعة.. ونقابة القراء تحيله للتحقيق

سعر الدولار فى مصر اليوم الاثنين 9-5-2022

بعد ظهوره فى فيديو يعد نقودا.. ضبط متسول الإسكندرية

زعيم كوريا الشمالية يلقي بـ مسئول في حوض أسماك متوحشة

ارتفاع جديد.. أسعار الذهب اليوم الاثنين على جميع الأعيرة |شاهد

توفيت عائلة بسببك.. سر رسالة وجدت قرب حريق عقار مدينة نصر |فيديوجراف

ذروة الموجة الحارة.. الأرصاد: أمطار على عدة مناطق غدا ودرجة الحرارة 41

موضوعات متعلقة

برلماني : تطوير أصناف جديدة من القمح عالية الإنتاجية الفترة المقبلة

ترشيحاتنا

الزناتي ينعي معلم الشيخ زويد ..ويوجه بمساندة أسرته في مصابهم الأليم

مصر تستضيف منتدى الأمم المتحدة الحضري العالمي 2024

شروط تنظيم ملكية العقارات الأثرية وفقا للقانون الجديد

رئيس المجلس الأوروبي يقطع اجتماعا للاحتماء من قصف روسي في أوكرانيا

الصحة: 5 إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا ومتحوراته.. تعرف عليها

صداع وإرهاق أبرز أعراضه.. جدري القرود مرض جديد يهدد العالم| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

«قارئ القرآن لا يهان».. لماذا رفض الشيخ محمد رفعت تكفل أمراء بعلاجه من سرطان الحنجرة؟

حار ممطر مثير للأتربة.. الأرصاد الجوية تكشف عن طقس متقلب خلال الساعات المقبلة

10 أزواج في حياة لولا صدقى.. هل أوقعت دنجوان السينما المصرية رشدي أباظة في حبائلها؟

فارس السينما المصرية ومرشح الأوسكار.. هل مات صلاح الدين الأيوبي بسبب نباتات نادرة؟

فيديو

لوسي: أنا شخصية صريحة ومبحبش اللون الرمادي

صداع وإرهاق أبرز أعراضه.. جدري القرود مرض جديد يهدد العالم| فيديو

بسبب سورة يوسف.. لماذا أوقفت نقابة القراء الشيخ الطاروطي؟

شعرها يتساقط.. تفاصيل الحالة الصحية لـ سمية الألفي بعد العلاج الكيماوي

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

الحروب الحديثة والهوية الوطنية

د/علاء الشال

كيف تقضي أجمل عشرين عاما في حياتك؟

خالد الشناوي

احذروا كتب الصلابي مؤرخ الجماعة الإرهابية

مني أحمد

الانتخابات التشريعية.. هل تعيد الحياة للبنان

د. ماريان جرجس

حفنة من الحنطة ومقدار من الأمل

كريمة أبو العينين

المهنة ناصح أمين

إلهام أبو الفتح

واقتربت الثانوية العامة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "24"

اﻟﻤﺰﻳﺪ