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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سلطنة عُمان.. 357 مليون ريال فائضا في الميزانية بالربع الأول من 2022

صدى البلد

حققت ميزانية سلطنة عمان فائضا ماليا بلغ 357 مليون ريال عماني بنهاية الربع الأول 2022، مقارنة بعجز 751 مليون ريال بنفس الفترة من 2021.

وذكرت وزارة المالية العمانية، بأنه سيتم توجيه الفائض لتحفيز التعافي الاقتصادي وزيادة الإنفاق على المشروعات الإنمائية ذات الأولوية وخفض مستوى المديونية وإدارة مخاطرها.

وأكدت أن الإيرادات العامة للسلطنة ارتفعت بنسبة 66.3% في الربع الأول 3.025 مليار ريال، مقارنة مع 1.819 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام السابق.

ويعزى هذا الارتفاع بشكل رئيس إلى ارتفاع صافي إيرادات النفط بنهاية الربع الأول من عام 2022 بنسبة 70.2% إلى 1.565 مليار ريال.

وبلغ متوسط سعر النفط في الربع الأول بميزانية السلطنة نحو 78 دولارا للبرميل وبمتوسط إنتاج يبلغ 1.025 مليون برميل يوميا.

وارتفعت إيرادات الغاز بنحو 454 مليون ريال عماني أو بنسبة 124.4% في الربع الأول مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021، ويعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار الغاز وزيادة الإنتاج.

وارتفعت الإيرادات الجارية بنسبة 23.7% في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021 نتيجة للبدء في تحصيل إيرادات ضريبة القيمة المضافة بنحو 69 مليون ريال والضريبة الانتقائية بنحو 24 مليون ريال، إلى جانب تحسين عمليات توريد الإيرادات الحكومية.

وبلغ إجمالي الإنفاق العام في الربع الأول من عام 2022 نحو 2.668 مليار ريال، بارتفاع 3.8% عن الفترة المماثلة من العام السابق.

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