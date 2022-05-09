عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس المجلس الأوروبي يقطع اجتماعا للاحتماء من قصف روسي في أوكرانيا

رئيس المجلس الأوروبي،
رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل

قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي، إن رئيس المجلس الأوروبي شارلز ميشيل، الذي قام بزيارة مفاجئة إلى أوديسا اليوم، الإثنين، اضطر إلى قطع اجتماع والاختباء عندما تعرضت المدينة الواقعة في جنوب أوكرانيا لقصف صاروخي مجددا.

ووقع القصف أثناء إجراء ميشيل محادثات مع رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميجال.

وقال المسؤول: "خلال الاجتماع مع رئيس الوزراء، كان على المشاركين قطع الاجتماع للاحتماء حيث ضربت الصواريخ منطقة أوديسا مرة أخرى".

وقد أحرزت القوات الروسية تقدما في هجومها على أوكرانيا، في سلسلة من محاولاتها للاستيلاء على مدينة ماريوبول الساحلية الجنوبية قبل يوم النصر.

وقد حذر زيلينسكي سابقًا من أن تفاقم الهجمات يمكن أن يكون مرتبطًا بيوم النصر.

وفي خطاب ألقاه اليوم بمناسبة الذكرى السنوية للنصر على ألمانيا في الحرب الوطنية العظمى، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عمل موسكو العسكري في أوكرانيا بأنه رد قسري على السياسات الغربية.

وقال بوتين إن روسيا ليس لديها خيار سوى اتخاذ رد استباقي على العدوان، واصفا إياه بأنه "القرار الصائب الوحيد" من أجل "دولة ذات سيادة وقوية ومستقلة".

كما أشاد "بانتصار" الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية، وقال إنه يجب عمل كل شيء لضمان "لن يتكرر رعب الحرب العالمية أبدًا".

ووقف بوتين دقيقة صمت حدادا على الجنود القتلى وأنهى خطابه بقوله: "المجد لقواتنا المسلحة المجيدة. من أجل روسيا من أجل النصر".

وقبل خطاب بوتين، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن بلاده لن تسمح لموسكو بالاستيلاء على النصر على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.

وتابع: 'نحتفل اليوم بيوم النصر على النازية. نحن فخورون بأسلافنا الذين هزموا النازية مع دول أخرى في التحالف المناهض لهتلر. ولن نسمح لأحد بالانفراد بهذا النصر.
قال زيلينسكي "لن نسمح بالاستيلاء عليه".

ومن جانبه، قال وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، إن الرئيس الروسي يصرخ "بمزاعم خيالية" عندما زعم كذبا أن الناتو يستعد لغزو الأراضي الروسية.

واتهم والاس بوتين وجنرالاته 'المتواطئين تمامًا' بـ "أختطاف" ذكرى القوات الروسية التي صدت النازيين في الحرب العالمية الثانية ، وقال إنهم "يتسببون في معاناة لا داعي لها في خدمة العصابات المتواضعة".

اخبار العالم اخبار العالم اليوم اخبار العالم الآن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ذكرى يوم النصر يوم النصر في روسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون الذهب.. ارتفاع تاريخي في الأسعار اليوم والجرام يتخطى 1300 جنيه

قصة وقف الشيخ محمد علي الطاروطي من الإذاعة.. ونقابة القراء تحيله للتحقيق

سعر الدولار فى مصر اليوم الاثنين 9-5-2022

بعد ظهوره فى فيديو يعد نقودا.. ضبط متسول الإسكندرية

زعيم كوريا الشمالية يلقي بـ مسئول في حوض أسماك متوحشة

ارتفاع جديد.. أسعار الذهب اليوم الاثنين على جميع الأعيرة |شاهد

توفيت عائلة بسببك.. سر رسالة وجدت قرب حريق عقار مدينة نصر |فيديوجراف

ذروة الموجة الحارة.. الأرصاد: أمطار على عدة مناطق غدا ودرجة الحرارة 41

موضوعات متعلقة

أول حدث بمقر القوى العاملة في العاصمة الإدارية .. سعفان يشهد توقيع اتفاقية عمل جماعية تحقق مزايا لـ 3000 عامل بالشرقية للدخان .. ويفتتح ملتقى توظيف يوفر 3000 فرص عمل

عائدة من أوكرانيا : لم نتوقع نشوب الحرب الروسية ..ولم أتذوق النوم منذ اندلاعها..فيديو

خنقتها بالحبل ورميناها في غرف صرف صحي.. نص اعترافات قاتل الطفلة جنى بالجيزة

الإفتاء: ليلة الإسراء والمعراج من مغرب يوم الأحد وحتى فجر الإثنين

ما حكم الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج؟.. الإفتاء تجيب

قصة الإسراء والمعراج .. وأقوال العلماء في موعد المعجزة الإلهية

قمة إفريقيا أوروبا ..مطالب عاجلة ومهمة من قادة القارة السمراء |ماذا قالوا؟

أزمة تاريخية أم صراع على الطاقة .. «إيرينا تسوكرمان» تكشف لـ «صدى البلد» حقيقة الوضع الإنساني في أوكرانيا | حوار

ترشيحاتنا

الزناتي ينعي معلم الشيخ زويد ..ويوجه بمساندة أسرته في مصابهم الأليم

مصر تستضيف منتدى الأمم المتحدة الحضري العالمي 2024

شروط تنظيم ملكية العقارات الأثرية وفقا للقانون الجديد

رئيس المجلس الأوروبي يقطع اجتماعا للاحتماء من قصف روسي في أوكرانيا

الصحة: 5 إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا ومتحوراته.. تعرف عليها

صداع وإرهاق أبرز أعراضه.. جدري القرود مرض جديد يهدد العالم| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

«قارئ القرآن لا يهان».. لماذا رفض الشيخ محمد رفعت تكفل أمراء بعلاجه من سرطان الحنجرة؟

حار ممطر مثير للأتربة.. الأرصاد الجوية تكشف عن طقس متقلب خلال الساعات المقبلة

10 أزواج في حياة لولا صدقى.. هل أوقعت دنجوان السينما المصرية رشدي أباظة في حبائلها؟

فارس السينما المصرية ومرشح الأوسكار.. هل مات صلاح الدين الأيوبي بسبب نباتات نادرة؟

فيديو

لوسي: أنا شخصية صريحة ومبحبش اللون الرمادي

صداع وإرهاق أبرز أعراضه.. جدري القرود مرض جديد يهدد العالم| فيديو

بسبب سورة يوسف.. لماذا أوقفت نقابة القراء الشيخ الطاروطي؟

شعرها يتساقط.. تفاصيل الحالة الصحية لـ سمية الألفي بعد العلاج الكيماوي

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

الحروب الحديثة والهوية الوطنية

د/علاء الشال

كيف تقضي أجمل عشرين عاما في حياتك؟

خالد الشناوي

احذروا كتب الصلابي مؤرخ الجماعة الإرهابية

مني أحمد

الانتخابات التشريعية.. هل تعيد الحياة للبنان

د. ماريان جرجس

حفنة من الحنطة ومقدار من الأمل

كريمة أبو العينين

المهنة ناصح أمين

إلهام أبو الفتح

واقتربت الثانوية العامة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "24"

اﻟﻤﺰﻳﺪ