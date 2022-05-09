جامعة الأقصر: انطلاق امتحانات العملي وسط إجراءات احترازية للحفاظ على الطلاب

أجرى الدكتور حمدي حسين، نائب رئيس جامعة الأقصر لشئون التعليم والطلاب، اليوم الإثنين، جولة تفقدية لمتابعة سير أعمال الامتحانات العملية للفصل الدراسي الثاني (الميد تيرم) في يومها الأول لجميع الفرق بكليتي الحاسبات والمعلومات والآثار.

وأوضح الدكتور حمدي حسين، أن الجامعة تحرص على توفير السبل الاحترازية والوقائية للحفاظ على طلابنا الأعزاء، في إطار حرص الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس الجامعة، للكليات بعمل كافة التجهيزات لاستقبال الامتحانات.

‏وشدد نائب رئيس الجامعة، على عدم دخول الهواتف المحمولة والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية وتوفير المواد المطهرة التى يتم استخدامها للطلاب والمراقبين، مع التأكيد على كفاءة عمل البوابات الإلكترونية التى يتم المرور من خلالها.

IMG-20220509-WA0037

IMG-20220509-WA0038

IMG-20220509-WA0040

IMG-20220509-WA0039

IMG-20220509-WA0041