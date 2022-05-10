حياة كريمة أم كل المبادرات.. الكرامة الإنسانية العمود المحوري لعمل الرئيس السيسي

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وتناول الاجتماع "استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات وزارة الإسكان الخاصة بمبادرة حياة كريمة.

وفي هذا الإطار، نسلط الضوء من خلال هذا التقرير على أهم وأبرز المجهودات المسئولين والمحافظين في مبادرة حياة كريمة خلال الأيام الأخيرة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.

حياة كريمة في الريف المصري

ووجه الرئيس بمواصلة التعاون والتنسيق بين أجهزة الدولة المعنية لتنفيذ مختلف المشروعات القومية ذات الصلة بمبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، مع المتابعة الميدانية للموقف التنفيذي بشكل دوري، والالتزام بالجداول الزمنية للتنفيذ، أخذاً في الاعتبار ما ستسهم فيه تلك المشروعات من تحسين للمستوى العام لكافة جوانب الحياة المعيشية للمواطنين في الريف المصري على مستوى الجمهورية، خاصةً ما يتعلق بالبنية الأساسية والخدمات، فضلاً عن دورها في توفير المزيد من فرص العمل لقاطني المواقع المستهدفة بتنفيذ أعمال المبادرة.

كما تابع الرئيس المشروعات الجارية لتطوير منطقة القاهرة التاريخية، والتي تهدف لاستعادة الوجه الحضاري للقاهرة على نحو يتماشى مع تاريخها العريق، خاصةً على الصعيد السياحي والترفيهي والثقافي، بما فيها عملية التطوير الجارية في حديقة عين الصيرة والمناطق المحيطة بها، فضلاً عن تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، إلى جانب ما تم من تطوير لـ كورنيش النيل من خلال مشروع "ممشى أهل مصر"، والذي يُعد أحد المشروعات الترفيهية والسياحية المهمة.

حياة كريمة للإنسان

وفي هذا الصدد، قال علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن الكرامة الإنسانية هي العمود المحوري الذي ترتكز عليه فكرة حقوق الإنسان، ومبادرة حياة كريمة تتسق مع جهود تفعيل المعايير الدولية لحقوق الإنسان وخاصة الالتزامات بموجب العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما تندرج في سياق تفعيل الخطة العالمية للتنمية المستدامة ٢٠٣٠.

وأوضح شلبي في تصريحات خاصه لـ "صدى البلد"، أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي تصب في تفعيل جوهر دستور البلاد، وتصل بشكل جوهري في تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص وردم الفجوات الاجتماعية وعلى نحو يرسخ جهود ترسيخ حقوق المواطنة وتسريع التنمية التي يكون الإنسان غايتها ومحورها، وتساهم في تحسين الاستعداد السياسي والأداء الديمقراطي للمجتمع.

وتابع: "تؤدي مبادرة حياة كريمة إلى سد الفجوة بين الطبقات وكذلك الفجوة بين الحضر والريف وتحسين نوعية حياة المواطنين بما يلبي قيمة الكرامة المتأصلة في بني البشر والتي تجسد القيمة الجوهرية لفكر حقوق الإنسان".

واختتم: " التحية واجبة للرئيس السيسي ولرئيس الوزراء مصطفى مدبولي، على التطلعات المتزايدة لإحداث النقلة النوعية التي يتمناها المجتمع وعبر عنها في ثورتي يناير ويونيو للعدالة الاجتماعية والكرامة".

"حياة كريمة" في محافظة الغربية

ومن ناحية أخرى، تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، في جولة صباحية مطولة، مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة في قرى نهطاي، سندبسط وتفهنا العزب كما تفقد انتظام الامتحانات وتوريد القمح في قرية نهطاي، بحضور الأستاذة نجوى العشيري السكرتير المساعد والأستاذ إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى.

وشملت جولة المحافظ، في نهطاي بتفقد أعمال ( إنشاء نقطة شرطة نهطاي، إنشاء مركز طب الأسرة، إنشاء نقطة إسعاف نهطاي ومحطة معالجة الصرف الصحي بنهطاي ) إلى جانب تفقد مجمع الخدمات الحكومية والذي تم الانتهاء منه بنسبة 100 % وبتكلفة ١٠ ملايين جنيه، ليوفر حزمة من الخدمات لسكان القرية والقرى المجاورة من خلال توفير مقرات لـ ( المركز التكنولوجي، السجل المدني، الشهر العقاري، التموين، البريد ، الوحدة المحلية، المجلس المحلي والتضامن الاجتماعي).

أول 6 تمركزات لسيارات الإسعاف

ومن جانبه، أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، تدشين أول 7 تمركزات لسيارات الإسعاف، ضمن المرحلة الأولى لمبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" بمحافظة الدقهلية.

جاء ذلك خلال تفقد الوزير، يرافقه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، لنقطة إسعاف "محلج شربين"، والتي تعد أول نقطة إسعاف تم تجهيزها للعمل ضمن المبادرة، وذلك ضمن جولته التفقدية اليوم الإثنين، لعدد من المنشآت الصحية بمحافظة الدقهلية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لـ وزارة الصحة والسكان، أن الوزير لفت إلى أن الـ 7 نقاط ستعمل بطاقة 8 سيارات إسعاف مجهزة بأحدث المعدات والأجهزة الطبية، فضلاً عن تزويدها بأجهزة تنفس صناعي، وحضانات أطفال، وتعد هذه النقاط هي الأولى ضمن النقاط التي سيتم تدشينها بالمحافظة.

الشباب والرياضة تتعاون مع "حياة كريمة"

وعلى جانب أخر، وافق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، علي دعم 131 مركز شباب والمدرجة بمبادرة "حياة كريمة"، بإجمالي مليون 320 ألف جنيه، بواقع 10 آلاف جنية لكل مركز شباب للمساهمة في تنفيذ الأنشطة المختلفة، وذلك بمحافظات "أسيوط، سوهاج، قنا، بني سويف، القليوبية، الإسماعيلية، الإسكندرية، المنوفية، الشرقية، الجيزة، الدقهلية، أسوان، البحيرة، الوادي الجديد".

وأكد وزير الشباب والرياضة، أن مبادرة "حياة كريمة" كان لها الفضل في إحداث نقلة نوعية في تطوير البنية الشبابية والرياضية، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في تطوير البنية الأساسية لمراكز الشباب.

وأشار "صبحي" إلي أن وزارة الشباب والرياضة تولى اهتماماً كبيراً بملف تطوير مراكز الشباب على مستوى جميع المحافظات وتقديم الدعم لها، وتوفير الخدمات خدمةً للنشء والشباب والمواطنين، جنباً إلى جنب مع تحقيق رؤية الوزارة في جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية.

وأكد الوزير، أن وزارة الشباب والرياضة لها نصيب كبير من حياة كريمة، حيث تم إنشاء 1041 مركز شباب و266 مركز شباب لم يكونوا متواجدين في قري تابعة لحياة كريمة وبالتالي نستكمل إنشاء 5 آلاف مركز شباب.

قوافل طبية في كفر الشيخ

وسبق ونظمت إدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ قافلة طبية علاجية مجانية بقرية "الجزيرة الخضراء" بمركز مطوبس؛ لتوقيع الكشف الطبي على الأهالي وصرف العلاج بالمجان، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

من جانبها، أكدت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، في بيان، أن القافلة ضمت 12 عيادة لـ 10 تخصصات طبية وهي "الباطنة والأطفال وتنظيم الأسرة والعظام والجلدية والنساء والجراحة العامة والأسنان والرمد والأنف والأذن" إلى جانب معمل التحاليل الطبية وأجهزة الأشعة المتنقلة.

وأوضح الدكتور مجدي شنح، منسق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بكفر الشيخ، أن القافلة وقعت الكشف الطبي على 1734 متردداً وخضوع 90 مريضاً للكشف المبكر عن الضغط والسكر، بالإضافة إلى إجراء التحاليل الطبية لـ 137 مريضاً وأشعة لـ 57 مريضاً وإعداد تقارير طبية لـ 9 مرضى وتحويل 85 مريضاً لأقرب مستشفى لاستكمال العلاج.