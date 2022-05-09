وزير الاتصالات: اختيار مسقط عاصمة عربية رقمية في 2022

التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، المهندس سعيد بن حمود بن سعيد المعولى وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بسلطنة عمان؛ حيث يأتى هذا اللقاء فى إطار الاحتفاء باختيار مسقط عاصمة عربية رقمية لعام 2022 خلفًا للعاصمة الإدارية الجديدة فى مصر.



حضر اللقاء عبر تقنية الفيديو كونفرنس، الوزير المفوض إيهاب سليمان مدير شؤون جامعة الدول العربية - نائب المندوب الدائم لمصر لدى جامعة الدول العربية، والمهندس أحمد الراجحى مستشار أول المكتب الإقليمى للاتحاد الدولى للاتصالات، والدكتورة ريهام الميت الخبير بإدارة تنمية الاتصالات وتقنية المعلومات بجامعة الدول العربية.



وخلال اللقاء؛ قدم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التهنئة لنظيره العمانى بهذه المناسبة؛ مشيرًا إلى أن مبادرة العاصمة العربية الرقمية تعد أحد ثمار اجتماعات مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات التابع لجامعة الدول العربية، التى أوصت بتسليط الضوء على التجارب والجهود الرقمية العربية الناجحة لعواصم العالم العربى التى تحمل شعلة التطور التكنولوجى المستدام فى عصر الثورة الصناعية الرابعة بهدف تبادل المعارف والرؤى والخبرات لتحقيق مستقبل رقمى عربى واعد لجميع الدول العربية يرتكز على محاور أساسية تشمل التحول الرقمى، وتنمية المهارات والقدرات الرقمية، وتحفيز الإبداع والعمل الخلاق الرقمى ومن ثم خلق بيئة محفزة للاستثمار فى جميع الأقطار العربية.



وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن اختيار العاصمة الإدارية الجديدة كعاصمة رقمية عربية لعام 2021 ارتكز على عدد من الرؤى والأسباب الرئيسية منها كونها تعد مدينة ذكية خضراء بتقنيات عالمية ونظام إيكولوجى يضم شراكة راسخة بين كافة أصحاب المصلحة لخدمة أهداف التنمية المستدامة، كما أنها تعد مدينة عصرية حديثة تؤسس لحقبة جديدة من حضارة مصر العريقة وتقدم للعالم نسقًا حضاريًا وإنسانيًا لبيئة حياتية بمفهوم مبتكر، وتنمية عمرانية متكاملة تسمو بحياة كريمة، وعدالة اجتماعية متواصلة، وخدمات إنسانية متكاملة، وتنمية مستدامة صديقة للبيئة؛ مشيرا إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة تجسد خطة الدولة المصرية للتحول نحو جيل جديد من «المدن الذكية المستدامة والصديقة للبيئة» تتضمن تقنيات المدن الذكية وتوفر بنية رقمية موحدة وشبكة مرافق ذكية.



وأضاف الدكتور عمرو طلعت، أن العاصمة الإدارية الجديدة تستضيف مدينة المعرفة التى تعتبر مجتمع معلوماتى رقمى يتم من خلاله دعم البحوث والابتكار والتدريب على التقنيات المتقدمة من أجل اعداد اجيال من المبدعين والموهوبين تقنيًا، حيث تضم جامعة مصر للمعلوماتية المتخصصة فى علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المرتبطة به وهى أول جامعة معلوماتية متخصصة فى أفريقيا والشرق الأوسط تهدف إلى توفير تعليم وبحث علمى على مستوى عالمى وإتاحة برامج لبناء القدرات وتقديم الاستشارات، مما يساهم فى التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية فى مصر والدول العربية الشقيقة وأفريقيا؛ معربا عن تطلعه إلى استفادة الطلاب العمانيين من الامكانيات التكنولوجية الكبيرة التى توفرها الجامعة لطلابها؛ منوهًا إلى أن مدينة المعرفة تضم أيضا أول مركز إبداع من الجيل الصناعى الرابع فى مصر، وكذلك مبنى للتدريب يضم فرعا للمعهد القومى للاتصالات ومعهد تكنولوجيا المعلومات التابعَين للوزارة، بهدف توفير التدريب المتخصص للشباب فى مجالات التكنولوجيا المتقدمة والاتصالات.



وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى مبادرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء القدرات الرقمية مع التركيز على سياسات تشجيع مشاركة المرأة، ومنها مبادرة "مهارة-تِك" التى تعد أحد ركائز تطوير قدرات الشباب العربى حيث تقدم دورات تدريبية عالية الجودة باللغة العربية فى مختلف المجالات التكنولوجية البازغة. وكذلك مبادرة "مستقبلنا رقمي" التى تهدف إلى تدريب 250 ألف شاب على مهارات المستقبل ووظائفه فى مجالات تكنولوجيا المعلومات المتطورة من خلال أكاديمية افتراضية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.



كما ثمن الدكتور عمرو طلعت الدور الذى تقوم به الأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات والمنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات باعتبارها المنسق الإقليمى لهذه المبادرة وكذلك المكتب الاقليمى العربى للاتحاد الدولى للاتصالات من أجل تسليط الضوء على أبرز التجارب الناجحة فى الدول العربية وتحقيق الاستفادة على المستوى العربى لخلق مجتمع رقمى متطور؛ مؤكدا على اهتمام الدولة المصرية بالاستفادة من تجارب الدول الشقيقة والسعى نحو تحقيق تعاون عربى فاعل على كافة الأصعدة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



ووجه الدكتور عمرو طلعت الدعوة لنظيره العمانى لزيارة مصر للاطلاع على التطورات التى يشهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى.



ومن جانبه؛ قدم المهندس سعيد بن حمود بن سعيد المعولى وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بسلطنة عمان التهنئة للدكتور عمرو طلعت على نجاح ملف العاصمة العربية الرقمية خلال قيادة مصر لهذه المبادرة فى عام 2021؛ مشيرا إلى أن التقدم الذى يشهده قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى يعد نموذجًا رائدًا ومثالًا يحتذى به لباقى الدول العربية.

كما شكر الوزير العمانى مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات تحت مظلة جامعة الدول العربية على ثقتهم فى سلطنة عمان باختيار مسقط عاصمة عربية رقمية فى عام 2022؛ معربًا عن اعتزازه بهذا الاختيار واعتباره حافزًا لاستكمال المسيرة التى بدأتها المملكة العربية السعودية ثم جمهورية مصر العربية.



واستعرض المهندس سعيد بن حمود بن سعيد المعولى خطط سلطنة عمان لتفعيل مبادرة مسقط عاصمة عربية رقمية والارتقاء بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من خلال تنفيذ العديد من المبادرات التقنية.



كما وجه الدعوة إلى الدكتور عمرو طلعت لزيارة سلطنة عمان للإطلاع عن قرب على قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات العمانى.