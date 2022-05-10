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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حنان مطاوع: الاختيار خارج المنافسة وحالة توثيقية لتاريخ عاشه المصريون

حنان مطاوع
حنان مطاوع

أكدت الفنانة حنان مطاوع، أن والدتها الفنانة الكبيرة سهير المرشدي دائمة النقد لها وتستغل هذا النقد حتى تتعلم من خبرتها الفنية، قائلة: "ماما دائما ناقدة شديدة ليا وبتعلم منها ولكن في مسلسل وجوه كانت داخلة بقلب وبتشجعني في العمل ده وانفعلت جدا مع المسلسل".

وأضافت مطاوع، خلال حوارها ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن أمها أستاذتها التي تتعلم منها وناقدة قوية لأعمالها، كما أشارت إلى أنها تفتقد والدها الفنان الراحل كرم مطاوع مع أول بطولة درامية لها على التلفزيون ولكن التواصل بينهما لا ينقطع بالدعاء.

وأشارت الفنانة حنان مطاوع، إلى أن تجاربها في السينما قليلة، قائلة: "تجاربي في السينما قليلة وأتمنى تكون أكثر لأن ذاكرة السينما ذاكرة الأمة وتؤرخ بصورة كبيرة للفنان، ولظروفي الأفلام الحلوة قوي مش بتعرض عليا".

وكشفت الفنانة حنان مطاوع، عن أنها تابعت في رمضان مسلسلات "بطلوع الروح" والأداء الرائع الذي قدمه النجوم منة شلبي وأحمد السعدني ومحمد حاتم وإلهام شاهين، وأيضا تابعت مسلسل "جزيرة غمام"، وعلقت على موقفها من مسلسل الاختيار قائلة: "الاختيار خارج المنافسة وهو حالة توثيقية تاريخية لنا كلنا كمصريين وتاريخ عشناه وعانينا منه".

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