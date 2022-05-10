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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إطلالة جذابة لـ منة فضالي عبر إنستجرام

صدى البلد

شاركت الفنانة منة فضالي، جمهورها ومتابعيها بصورة جديدة  عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "تويتر".

وظهرت منة فضالي ، بإطلالة جذابة بصورة ابيض و أسود مرتدية جاكيت جلد باللون الاسود ، مما حازت علي اعجاب متابعيها .

بشعر أصفر .. إطلالة جذابة لـ منة فضالي عبر انستجرام

بفستان جرئ.. منة فضالي تتألق في أحدث إطلالة

وتنتظر منة فضالي عرض مسلسلها الجديد "أفراح إبليس  2" بطولة جمال سليمان، وصابرين، ومحمود عبد المغنى، وأحمد صفوت، وكمال أبو رية، ومحمود الجندى، وعفاف رشاد، وتامر ضيائى، ونادية رشاد، وضياء الميرغنى، وأميرة الشريف، وهنادي مهنا، ورنا سماحة، ورجوى حامد، وليلى حسن، وتأليف الكاتب الكبير مجدى صابر، وإنتاج لؤى عبد الله، وإخراج أحمد خالد أمين.

يذكر أن آخر أعمال منة فضالي مسرحية "عيلة لاسعة جدا"، بطولة أحمد زاهر، ملك أحمد زاهر، ليلى أحمد زاهر، أحمد فتحي، مروة عبدالمنعم، تأليف محسن رزق، إخراج تامر كرم.

 

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