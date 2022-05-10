إطلالة جذابة لـ منة فضالي عبر إنستجرام

شاركت الفنانة منة فضالي، جمهورها ومتابعيها بصورة جديدة عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "تويتر".

وظهرت منة فضالي ، بإطلالة جذابة بصورة ابيض و أسود مرتدية جاكيت جلد باللون الاسود ، مما حازت علي اعجاب متابعيها .

وتنتظر منة فضالي عرض مسلسلها الجديد "أفراح إبليس 2" بطولة جمال سليمان، وصابرين، ومحمود عبد المغنى، وأحمد صفوت، وكمال أبو رية، ومحمود الجندى، وعفاف رشاد، وتامر ضيائى، ونادية رشاد، وضياء الميرغنى، وأميرة الشريف، وهنادي مهنا، ورنا سماحة، ورجوى حامد، وليلى حسن، وتأليف الكاتب الكبير مجدى صابر، وإنتاج لؤى عبد الله، وإخراج أحمد خالد أمين.

يذكر أن آخر أعمال منة فضالي مسرحية "عيلة لاسعة جدا"، بطولة أحمد زاهر، ملك أحمد زاهر، ليلى أحمد زاهر، أحمد فتحي، مروة عبدالمنعم، تأليف محسن رزق، إخراج تامر كرم.