تعاون وثيق ضده.. إيران تدين هجوم سيناء الإرهابي

أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده، العملية الارهابية التي استهدفت مؤخرا أفراد من الجيش المصري في سيناء.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: " إن مواجهة ظاهرة الارهاب البغيضة التي انتشرت للأسف في الدول الاسلامية بدعم من جهات اجنبية، بحاجة الى التعاون الوثيق فيما بين دول المنطقة".

وكان أدان الدكتور دينس كوميتات المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا -بأشد العبارات- الهجوم الإرهابي الذي وقع غرب سيناء أول أمس السبت.

وعبَّر دينس كوميتات -في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (توتير) أمس الاثنين- عن خالص مواساته لأسر الضحايا والتمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.