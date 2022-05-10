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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تحرير 35 مخالفة تموينية متنوعة بمراكز ومدن الغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تمكنت مباحث التموين بالغربية اليوم، الثلاثاء، من شن حملة على مدار 24 ساعة حررت خلالها 35 مخالفة تموينية متنوعة بمراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار إحكام الرقابة على الأسواق ومصادرة السلع المغشوشة والفاسدة.

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وتلقى العميد وليد العيسوي، مدير مباحث التموين بالغربية، إخطارا بتحرير35 مخالفة متنوعة شملت؛ البيع بأزيد من التسعيرة، وعدم الإعلان عن الأسعار، وسلعا مجهولة المصدر ومغشوشة، ومنتهية الصلاحية، وتلاعبا في الأوزان، وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية نحو أصحاب المخالفات، وإخطار النيابات المختصة.

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وكان محافظ الغربية وجه مديرية التموين بالتنسيق مع مباحث التموين، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقتة للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.

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