المشاط: التمويل المختلط سمة الاقتصاديات الدولية حاليا

عرض برنامج “صباحك مصري” المذاع على فضائية "إم بي سي مصر 2"، تقريرا عن توقيع وزارة التعاون الدولي اتفاقيات مع الجانب الأوروبي بقيمة 138 مليون يورو.

وقالت وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، إن تمويلات الاتحاد الدولي عبارة عن منح يتم تقديمها من وكالات أوروبية مختلفة، وجميعها تمويلات مهمة جدا تعكس أولويات الدولة المصرية، موضحة أن التمويل المختلط هو سمة الاقتصاديات الدولية حاليا لتعظيم الفرص التمويلية للقطاع الخاص.

وتنظم وزارة التعاون الدولي، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي مؤتمرًا احتفالاً بتوقيع عدد من اتفاقيات التعاون في إطار الشراكة المصرية الأوروبية.

ويشارك في المؤتمر الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وكريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، وعدد من الوزراء.