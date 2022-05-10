محافظ دمياط تفتتح موقف سيارات عزبة البرج الجديد ..صور

محافظة دمياط

افتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، موقف سيارات الأجرة لخط دمياط /عزبة البرج ، الذى تم إنشاؤه مؤخرًا بمنطقة مسجد الحطاب ضمن خطتى تطوير طريق الدكتور على مصطفى مشرفه "الترعة الشرقاوية" و انشاء مواقف حضارية.

تم إنشاء موقف متكامل على مساحة ٩٠٠ متر يضم حارات انتظار ومظلة، كما تم انارته ورصفه بالبلاطات الخرسانية وتزويده بكاميرات وغرفة مراقبة ودورة مياه وأنظمة اطفاء، وذلك لنقل سيارات الأجرة بهذا الخط اليه.

وأكدت "محافظ دمياط" أن المحافظة نجحت في خطة إنشاء مواقف حضارية للقضاء على عشوائية انتظار سيارات الأجرة والتى تتسبب فى اختناق مرورى داخل المدينة، وأضافت أن المشروع يحقق محاور التنسيق الحضارى الذى تشهده مدينة دمياط خلال الفترة الحالية.

أقراايضا

FB_IMG_1652181829100

FB_IMG_1652181821858

FB_IMG_1652181824315

FB_IMG_1652181817770