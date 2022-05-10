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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نسرين أمين تكشف اسباب حماسها للتواجد في فيلم واحد تاني| خاص

نسرين أمين
نسرين أمين

عبرت الفنانة نسرين امين بسعادتها للتواجد في فيلم" واحد تاني" مع الفنان احمد حلمي، وكشف عن اسباب حماسها للعمل.

وقالت نسرين في تصريحات ل"صدى البلد": الفيلم خجوة مهمة بالنسبة لي، كما انه العمل الاول الذي يجمعني بالفتان احمد حلمي فهو فنان موهوب والتواجد معه اضافه كبيرة، كما ان العمل مع المؤلف هيثم دبور والمخرج محمد شاكر خضير ممتع".

وكانت قد كشفت الفنانة نسرين أمين عن شخصيتها فى فيلم “واحد تانى” الذى يقوم ببطولته أحمد حلمى ومن المقرر عرضه فى عيد الفطر.

ونشرت نسرين أمين بوستر دعائى لها بشكل منفرد وعلقت قائلة : “بوستر فيلم واحد تاني.. فيلم عيد الفطر، بجميع دور العرض بمصر والوطن العربي، شخصية ليندا”.

نسرين أمين رفقة حلمى وروبي من كواليس «واحد تاني»

الممرضة ليندا.. نسرين أمين تروج لفيلم «واحد تاني» ببوستر جديد


الفيلم يشهد عودة الفنان احمد حلمي إلى السينما مرة أخرى منذ آخر أعماله “خيال مآته” الذي طرح عام 2019.

فيلم “واحد تاني” من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، ومن إنتاج شركة سينرجي.

 

أحمد حلمى الفنان أحمد حلمى عيد الفطر نسرين أمين الفنانة نسرين أمين محمد شاكر خضير

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