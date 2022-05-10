غدا.. عرض فيلم البحر امامكم بمهرجان قابس

يشارك فيلم “البحر أمامكم” للمخرج إيلي داغر في الدورة الرابعة من مهرجان قابس سينما فن في تونس، ويُعرض غدا الاربعا في قاعة L'agora Salle de Cinema، وينافس في المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة.

قابس سينما فن هو مهرجان سينمائي ناشئ ومستقل لسينما المؤلف، يسعى لإعادة التواصل مع العالم وإنهاء حالة الانعزال الثقافي، وشعاره الاحتفال بالفن بعيداً عن القيود.

تونس هي المحطة الرابعة عربياً لفيلم البحر أمامكم، بعد مصر في مهرجان الجونة السينمائي، والسعودية في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، كما انطلق تجارياً في سينما عقيل بالإمارات لأكثر من شهر بداية من 3 أبريل الماضي.

وشهد البحر أمامكم عرضه العالمي الأول في الدورة الـ 74 من مهرجان كان السينمائي الدولي، ضمن برنامج نصف شهر المخرجين، وهو أول فيلم روائي طويل لـإيلي الذي سبق له الفوز بـالسعفة الذهبية لأفضل فيلم قصير ليكون أول عربي يحقق هذا الإنجاز.

مشروع الفيلم كان قد حصد العديد من الجوائز منها أفضل فيلم في ورشة فاينال كات من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي. وجائزة منصة الجونة ضمن المشاريع في مرحلة التطوير وجائزة مالية من مؤسسة دروسوس، كما فاز بمنحة من مؤسسة الدوحة للأفلام والصندوق العربي للثقافة والفنون (آفاق)، وصندوق البحر الأحمر لدعم الأفلام وغيرهم.

الفيلم يحكي قصة الفتاة الشابة جنى التي تعود لبيت أهلها في منتصف الليل تاركة ورائها ماضٍ سيئ في باريس. وتلاحقها ضغوطات التأقلم مع الأسرة من جديد، كما يثقل عليها الكشف عن تفاصيل حياتها خارج لبنان.

ومع شعورها بأنها محاصرة يظهر قلقها مرة أخري، مما يدفعها إلى أن تُحيي روابطها وتجد الأمان في جزءٍ مختلف من حياتها في بيروت كانت قد هجرته منذ وقتٍ طويل، في حياةٍ انصهرت فيها مشاعر الألفة والغربة معاً في آنٍ واحد.