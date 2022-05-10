عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

غرفة مواد البناء: قرار استثناء مستلزمات الإنتاج من الاعتماد المستندي يدعم الصناعة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الدكتور كمال الدسوقي، نائب رئيس غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي والتى تستثنى مستلزمات الإنتاج من قرار فتح الاعتماد المستندى والاكتفاء بالتحصيل المستندى خطوة جيدة وجاءت في توقيت مناسب، لدعم الصناعة وطمأنة القطاع الخاص والمستثمرين والمواطنين.

وأضاف "الدسوقي"، فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن القطاع الصناعي يثمن قرارات الرئيس وداعم لمبادرة الرئيس ونظرة للحكومة لدعم القطاع الخاص ورجال الأعمال، خاصة القطاع الصناعي الذي لا يزال يحتاج دعما كبيرا وقرارات سريعة في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، تتناسب مع معالجة التحديات والتعامل مع الوضع الحالي، خاصة التي أثرت على سلال الإمداد للخامات وارتفاع الأسعار وحركة التجارة والشحن.

أنطونيو باتريوتا : الأسمدة تستحوذ علي نصف الصادرات المصرية للبرازيل

العربي: الغرف التجارية المصرية والعربية البرازيلية تدرس كافة وسائل تنمية التبادل التجاري

وأكد ان المجتمع الصناعى نادى بضرورة ، إلغاء قرارات البنك المركزي الخاصة بفتح الاعتماد المستندى علي الفور والخاصة باستيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج والمعدات بنظام الاعتمادات البنكية لتأمين احتياجات المصانع والمواطنين كحد الإجراءات اللازمة للتعامل مع الأزمات العالمية.

وأكد الدسوقي، أن “الصناعة الوطنية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية وتقليل فاتورة استيراد المنتجات نهائية الصنع إذا تمكنا من توفير الخامات ومستلزمات الإنتاج، ودعم حقيقي لجميع أجهزة الدولة للقطاع الصناعي في كل ما من شأنه رفع تنافسية الصناعات المحلية، والنفاذ إلى الأسواق العالمية، حيث إننا في حالة نجاحنا في ذلك نستطيع أن نصل إلى تحقيق حلم الرئيس واستراتيجية الدولة لزيادة وتنمية الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار”.

 

الرئيس عبد الفتاح السيسي البنك المركزي الصادرات المصرية الصناعة الوطنية احتياجات السوق المحلي Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 10-5-2022

انفصال البلوجر أحلام عادل عن زوجها بعد أسابيع من الزفاف الأسطوري

سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 10-5-2022

وماتت مارينا صلاح| القصة الكاملة لضحية الخطأ الطبي.. وكارثة حول أشعة "صبغة العيون"

مجبتش إزازة خمرة.. قصة طلاق البلوجر "أحلام عادل" وأغرب سبب للانفصال

مارينا صلاح.. زوجة وأم دخلت المستشفى للكشف على عينها فخرجت جثة هامدة (القصة كاملة)

إغلاق المستشفى .. تحرك عاجل من وزير الصحة بعد وفاة مارينا صلاح

بعد طلاق ابنته.. والد ياسمين صبري يخرج عن صمتة و يهدد بالقانون

ترشيحاتنا

أزمة بين تركيا وإيران بسبب السدود.. وطهران: أمر غير مقبول إطلاقا

بعد وفاة مارينا صلاح.. جمال شعبان يوضع الإسعافات الأولية لحساسية صبغات العين

كواليس صفقة سامورا ولقجع لإقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا بالمغرب

المحرصاوي: تخصيص مكان داخل الحرم الجامعي باسم "ميدان الشهداء"

وزير الخارجية الروسي: الموقف العربي إزاء الأزمة الأوكرانية متزن وموضوعي

الظهور الأول لـ سامي.. تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة الجونة في الدوري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تنمية الولاء للشباب.. وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لهيئة عمليات القوات المسلحة

طريق غامض من الطوب.. اكتشاف غريب في قاع المحيط الهادي

أول دليل على وجود الفضائيين.. صورة لـ طبق طائر عمرها 51 عامًا

كريم النبوى توأم نور.. يهوى كرة القدم ولا يفكر في التمثيل.. صور

فيديو

مربوحة.. مشوار الفنانة رحمة من مسرح الكلية إلى سلم النجومية.. فيديو جراف

دنيا عبد العزيز: كنت قلقانة من المداح 2 فى البداية.. فيديو

تنمية الولاء للشباب.. وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لهيئة عمليات القوات المسلحة

أصاب النجوم والمشاهير.. تفاصيل كاملة عن مرض الذئبة الحمراء.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد شعبان

موتوا بغيظكم .. مصر باقية

محمد غنيم

محمد علي الطاروطي .. رأيناه أخطأ فقطَّعناه

محمد جمال دسوقي

شكرا أبطال المداح .. أديتم باتقان فأحببناكم !

المستشار أسـامة الصعيدي

الحروب الحديثة والهوية الوطنية

د/علاء الشال

كيف تقضي أجمل عشرين عاما في حياتك؟

خالد الشناوي

احذروا كتب الصلابي مؤرخ الجماعة الإرهابية

مني أحمد

الانتخابات التشريعية.. هل تعيد الحياة للبنان

د. ماريان جرجس

حفنة من الحنطة ومقدار من الأمل

اﻟﻤﺰﻳﺪ