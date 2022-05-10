غرفة مواد البناء: قرار استثناء مستلزمات الإنتاج من الاعتماد المستندي يدعم الصناعة

قال الدكتور كمال الدسوقي، نائب رئيس غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي والتى تستثنى مستلزمات الإنتاج من قرار فتح الاعتماد المستندى والاكتفاء بالتحصيل المستندى خطوة جيدة وجاءت في توقيت مناسب، لدعم الصناعة وطمأنة القطاع الخاص والمستثمرين والمواطنين.

وأضاف "الدسوقي"، فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن القطاع الصناعي يثمن قرارات الرئيس وداعم لمبادرة الرئيس ونظرة للحكومة لدعم القطاع الخاص ورجال الأعمال، خاصة القطاع الصناعي الذي لا يزال يحتاج دعما كبيرا وقرارات سريعة في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، تتناسب مع معالجة التحديات والتعامل مع الوضع الحالي، خاصة التي أثرت على سلال الإمداد للخامات وارتفاع الأسعار وحركة التجارة والشحن.

وأكد ان المجتمع الصناعى نادى بضرورة ، إلغاء قرارات البنك المركزي الخاصة بفتح الاعتماد المستندى علي الفور والخاصة باستيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج والمعدات بنظام الاعتمادات البنكية لتأمين احتياجات المصانع والمواطنين كحد الإجراءات اللازمة للتعامل مع الأزمات العالمية.

وأكد الدسوقي، أن “الصناعة الوطنية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية وتقليل فاتورة استيراد المنتجات نهائية الصنع إذا تمكنا من توفير الخامات ومستلزمات الإنتاج، ودعم حقيقي لجميع أجهزة الدولة للقطاع الصناعي في كل ما من شأنه رفع تنافسية الصناعات المحلية، والنفاذ إلى الأسواق العالمية، حيث إننا في حالة نجاحنا في ذلك نستطيع أن نصل إلى تحقيق حلم الرئيس واستراتيجية الدولة لزيادة وتنمية الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار”.