أحمد السقا يستعيد ذكرياته بصورة قديمة مع زوجته ونجله

استعاد الفنان أحمد السقا، ذكرياته مع زوجته وذلك عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشر السقا صورة قديمة له برفقة زوجته المذيعة مها الصغير ونجلهم ياسين، نالت اعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.

وحقق فيلم العنكبوت إيرادات ملحوظة خلال أيام عيد الفطر، بطولة أحمد السقا وتدور أحداث الفيلم، دور تاجر مخدرات يقع في العديد من المشكلات بسبب عمله، وهو ما يجعله طوال الوقت مراقبًا وحياته مهددة، في إطار من الأكشن طوال أحداث العمل.

يذكر أن فيلم "العنكبوت" من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير، ويشارك في بطولته كل من منى زكي، وظافر العابدين، ويسرا اللوزي، وأحمد فؤاد سليم، وزكي فطين عبدالوهاب، وريم مصطفى، ومحمود غريب.