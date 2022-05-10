مستشار الرئيس لشئون الصحة: التهاب الكبدي الوبائي ليس له علاقة بكورونا

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس عبدالفتاح السيسي لشئون الصحة والوقاية، آخر تطورات التهاب الكبدي الوبائي.

وأضاف محمد عوض تاج الدين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الثلاثاء، أنه تم رصد أنواع عديدة من التهاب الكبدي الوبائي في إنجلترا، كما رصد في الأطفال في سن صغير جدا.

وتابع الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس عبدالفتاح السيسي لشئون الصحة والوقاية، أن من ضمن الأعراض ارتفاع كبير في انزيمات الكبد وفشل كبد لدي الأطفال، لافتا إلى أن الدولة قامت بمبادرات عديدة لتوفير دواء فيروس سي.



وأكمل الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس عبدالفتاح السيسي لشئون الصحة والوقاية، أن مصر تمتلك تطعيم ضد فيروس بي، لافتا إلى أن الأبحاث العلمية أكدت أنه ليس هناك علاق بين فيروس كورونا والتهابات الكبد الوبائي بي.

